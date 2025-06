6 Spiele, 6 Siege: Die Nati-Gegner in der WM-Qualifikation gewinnen ihre Testspiele.

Legende: So sieht Freude aus Ken Sema und Jordan Larsson bejubeln den Sieg gegen Algerien. IMAGO Images/Bildbyran

Weil die WM-Qualifikation in der «Schweizer Gruppe» erst im September startet, wird fleissig getestet. Während die Nati in den USA auf Mexiko und die USA traf, blieben der Kosovo, Schweden und Slowenien in Europa.

Auf das 2:0 in Ungarn am Freitag liess Schweden am Dienstag ein zwiespältiges 4:3 gegen das von Vladimir Petkovic trainierte Algerien folgen. Die ohne ihre beiden Topstürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres angetretenen Skandinavier führten in ihrem Nationalstadion in Solna bis in die 64. Minute gegen die Nordafrikaner mit 4:0. Der Zypern-Legionär Ken Sema traf für die Gastgeber dreimal, bevor Algerien zu seinen drei Toren kam.

Slowenien setzte sich im Test daheim in Celje gegen Bosnien-Herzegowina 2:1 durch. Benjamin Verbic und der in Argentinien für San Lorenzo spielende Andres Vombergar trafen für die Slowenen um Goalie und Captain Jan Oblak. Slowenien hatte am Freitag den ersten Test des aktuellen Zusammenzugs in Luxemburg 1:0 gewonnen.

Der Kosovo schlug am Montag in Pristina die Komoren mit 4:2. Matchwinner war Albion Rrahmani. Der 24-jährige Stürmer von Sparta Prag, der bereits beim 5:2 gegen Armenien am vergangenen Freitag doppelt getroffen hatte, schoss gegen die Komoren sogar drei Tore. Beim Nationalteam mit dem ehemaligen FCZ-Trainer Franco Foda kamen die Super-League-Spieler Donat Rrudhani (Luzern) und Bledian Krasniqi (Zürich) zum Einsatz.

Die WM-Qualifikation beginnt für die Schweiz am 9. September mit einem Heimspiel in Basel gegen den Kosovo.