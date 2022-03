Am Dienstag trifft der Kosovo in einem Testspiel auf die Schweiz. Durch den Letzigrund weht dann ein Hauch Super League.

Mirlind Kryeziu und Fidan Aliti müssen am Dienstag wohl etwas aufpassen, um nicht in der falschen Garderobe zu landen. Mit der kosovarischen Nationalmannschaft treffen die beiden FCZ-Spieler im Letzigrund auf die Schweiz – und damit in ihrem «Heimstadion».

Das Garderoben-Problem dürfte Betim Fazliji zwar erspart bleiben. Aber als Spieler des FC St. Gallen kennt auch er den Schauplatz des ersten Aufeinandertreffens der beiden Nationen überhaupt bestens.

Mit Kryeziu, Aliti und Fazliji verfügt der Kosovo über 3 Super-League-Spieler in seinem aktuellen Kader. Bei den Schweizern sind es mit David von Ballmoos (YB/nachnominiert) und Fabian Frei (Basel) nur deren zwei.

Grössere Chancen auf Platz im Team

In der Mannschaft von Alain Giresse, dem Nachfolger von Bernard Challandes, steckt noch mehr Super-League-Erfahrung. Der im Emmental aufgewachsene Florent Hadergjonaj etwa spielte 3 Saisons lang bei den Young Boys, ehe er die Berner im Sommer 2016 in Richtung Bundesliga verliess. Aktuell steht der Aussenverteidiger bei Kasimpasa Istanbul unter Vertrag.

Legende: 2015 mit YB im Letzigrund zu Gast Florent Hadergjonaj (r.) und Renato Steffen bejubeln den Berner Sieg gegen den FCZ. Keystone/Valeriano Di Domenico

Nachdem Hadergjonaj für die Schweizer U20- und U21-Nati aufgelaufen war, kam er in einem Testspiel gegen Belarus 2017 zu seinem Debüt in der A-Mannschaft. In der Nations League im Jahr darauf blieb er ohne Einsatz und entschied sich danach, künftig für den Kosovo aufzulaufen. Für diesen hat er seit Mitte 2019 bereits 23 Partien absolviert, viele davon über 90 Minuten.

Ähnlich sieht es bei Toni Domgjoni aus. Der langjährige FCZ-Spieler, mittlerweile in den Niederlanden bei Vitesse Arnheim, entschied sich vergangenen Oktober für den Kosovo, nachdem er im Sommer noch die U21-EM mit der Schweizer Nationalmannschaft bestritten hatte.

Eine Super-League-Vergangenheit hat auch Edon Zhegrova, der seit 2019 beim FC Basel gespielt, das Rheinknie im Januar aber in Richtung Lille verlassen hat. Kosovo-Keeper Arijanet Muric wurde einst in Schlieren geboren und spielte als Junior bei den Grasshoppers.