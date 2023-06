Legende: Enttäuscht Deutschlands Antonio Rüdiger nach der Niederlage gegen Polen. imago images/Schüler

Am 14. Juni 2024 bestreitet Deutschland an der Heim-EM das Eröffnungsspiel in München. Ziemlich genau ein Jahr vor dem Startschuss vermag der Gastgeber bei den Fans aber nicht für Vorfreude zu sorgen. Ganz im Gegenteil: Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick steckt in der Krise, die Alarmsirenen schrillen immer lauter.

Nach dem enttäuschenden 3:3 am letzten Montag gegen die Ukraine setzte es am Freitag für die Deutschen mit der 0:1-Niederlage in Polen den nächsten Dämpfer ab. In den letzten 10 Partien gab es für das DFB-Team nur gerade 3 Siege gegen den Oman, Costa Rica und Peru.

02:14 Video Archiv: Deutschland mit Remis gegen die Ukraine Aus Sport-Clip vom 12.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Flick bleibt zuversichtlich

Sorgen macht sich Flick mit Blick auf die Heim-EM allerdings auch nach der Pleite in Polen weiterhin nicht. «Wir haben ausreichend Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. Ich bin sicher, dass sie eine sehr, sehr gute EURO spielen kann», sagte der 58-Jährige. In Warschau wurden in der zweiten Halbzeit trotz drückender Überlegenheit viele Chancen vergeben. «Vielleicht fehlt uns da auch das Quäntchen Glück», klagte Flick.

Die Lage ist todernst.

«Ich habe gehofft, dass wir endlich mal ein Erfolgserlebnis feiern, in Aufbruchsstimmung kommen, das Land hinter uns kriegen», sagte der eingewechselte Robin Gosens. «Wir wissen alle, dass das nur über Resultate, über Siege geht. Wir haben eine sehr gute 2. Halbzeit gespielt, aber man muss sich auch endlich mal belohnen.»

Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand fand mit Blick auf die ausbleibenden Erfolgserlebnisse im Gegensatz zu Flick deutliche Worte: «Die Lage ist todernst.» Die Mannschaft habe «unfassbar gute Jungs. Wir trainieren unfassbar gut, da ist Feuer drin und super Stimmung – nur: Wir kriegen die Resultate nicht.»

Nächste Chance am Dienstag gegen Kolumbien

Die DFB-Auswahl benötigt nun zum Saison-Abschluss am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien dringend einen Sieg. «Wir brauchen Ergebnisse. Ein Sieg würde Vertrauen geben und ein wenig Ruhe reinbringen», sagte Flick und forderte: «Wir müssen fighten und gewinnen, das ist unser Auftrag.»