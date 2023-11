Österreich-Deutschland in Wien

Julian Nagelsmann geht mit Vorfreude in das Duell mit seinem einstigen Förderer Ralf Rangnick. «Ich habe ihm viel zu verdanken», sagte der deutsche Bundestrainer über den Nationalcoach von Österreich vor dem «Derby» in Wien am Dienstag.

Als Rangnick in Hoffenheim an der Seitenlinie stand, unternahm Nagelsmann erste Schritte als Trainer im Nachwuchs. Später kreuzten sich die Wege der beiden in Leipzig wieder: Nagelsmann löste Rangnick auf der Trainerbank ab. «Er hat dafür gekämpft, dass ich nach Leipzig komme. Ich habe versucht, seinen Weg weiterzugehen – ich glaube, er war ganz zufrieden.»

Legende: Aus dem gleichen Holz geschnitzt Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick ticken ähnlich. Keystone/DPA/Jan Woitas

Grosser Respekt

Schon bevor er in Hoffenheim Bundesliga-Trainer wurde, habe Rangnick sehr viel Vertrauen in ihn gehabt, verriet Nagelsmann. «Er hat sich schon früh mit mir ausgetauscht und versucht, mir Meinungen mitzugeben, als ich noch nicht bei Klubs angestellt war, bei denen er gearbeitet hat.»

Jetzt freue er sich auf das Wiedersehen. Und als Rangnick-Kenner weiss Nagelsmann, «dass er unheimlich ehrgeizig ist und unbedingt gegen uns gewinnen will».