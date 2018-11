Beim Testspielsieg von Frankreich gegen Uruguay verletzt sich Kylian Mbappé an der Schulter. Brasilien verliert Neymar.

137 Tage nach dem WM-Viertelfinal in Russland kam es in Paris zum Wiedersehen zwischen Frankreich und Uruguay. Und die Südamerikaner verpassten es, sich für die damalige 0:2-Niederlage zu revanchieren. Olivier Giroud (52.) schoss den Weltmeister im Saint-Denis per Handspenalty zum 1:0-Sieg.

Sorgenfalten gab es bei den Franzosen dennoch. Nachdem Kylian Mbappé steil lanciert worden und alleine vor Keeper Martin Campaña aufgetaucht war, holte ihn dieser von den Beinen. Der PSG-Youngster fiel mit voller Wucht auf die rechte Schulter und musste kurz darauf ausgewechselt werden.

Doppeltes Pech für PSG?

Beim Testspiel Brasiliens gegen Kamerun (1:0) hat sich mit Neymar ein weiterer PSG-Stürmer verletzt. Der 26-Jährige musste den Platz bereits nach 9 Minuten verlassen, nachdem er sich nach einem Freistoss an die Leiste gefasst hatte.

Zu einem Last-Minute-Sieg kam Italien im Testspiel gegen die USA. In der 4. Minute der Nachspielzeit erlöste der eingewechselte Matteo Politano die «Squadra Azzurra».