Die Schweizer EM-Gruppengegner Schottland und Ungarn performen in den Testspielen am Freitag unterschiedlich.

In der Startphase vermochte Schottland dem niederländischen Ansturm noch Stand zu halten. Es brauchte in Amsterdam einen sehenswerten Distanzschuss von Tijjani Reijnders, um das Skore in der 40. Minute zur Freude des Heimpublikums zu eröffnen.

Nach der Pause geriet Schottland, das am 19. Juni zweiter Schweizer EM-Gruppengegner ist, unter die Räder. Georginio Wijnaldum (72.), Wout Weghorst (84.) und Donyell Malen (86.) sorgten für den auch in dieser Höhe verdienten 4:0-Erfolg der Niederländer.

Szoboszlai-Penalty genügt Ungarn

Siegreich ins EM-Jahr 2024 startete Ungarn. Die «Magyaren», welche am 15. Juni in Köln erster EM-Gruppengegner der Nati sind, kamen in Budapest zu einem 1:0-Sieg über EM-Teilnehmer Türkei. Für den einzigen Treffer der Partie zeichnete Dominik Szoboszlai verantwortlich. Der Liverpool-Mittelfeldmann verwandelte einen Elfmeter.

In der Nachspielzeit erzielte Andras Schafer noch das vermeintliche 2:0. Weil dem Treffer eine Abseitsposition vorausgegangen war, blieb es jedoch beim 1:0.

02:14 Video Zusammenfassung Ungarn – Türkei Aus Sport-Clip vom 22.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.