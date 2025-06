Am Freitag kommen sämtliche Schweizer WM-Qualifikations-Gegner in Testspielen zu Siegen.

Legende: Brachte Schweden in Ungarn auf die Siegerstrasse Benjamin Nygren. Keystone/EPA/Boglarka Bodnar

Die drei Schweizer Gegner in der WM-Qualifikation haben ihre Testspiele am Freitag allesamt erfolgreich gestalten können. Schweden, der vermeintlich stärkste Gegner in der Quali-Gruppe B, setzte sich in Budapest mit 2:0 gegen Ungarn durch. Benjamin Nygren (49.) und Yasin Ayari (65.) trafen für die Skandinavier, welche ohne ihre beiden Stürmerstars Aleksander Isak und Viktor Gyökeres antraten.

Der Kosovo behielt zuhause gegen Armenien mit 5:2 die Oberhand. Dies, obwohl das Heimteam durch ein Eigentor von Lugano-Goalie Amir Saipi früh mit 0:1 in Rückstand geraten war. Für die Kosovaren reihten sich Lumbardh Dellova (23.), Mergim Vojvoda (61.), Lindon Emerllahu (72.) und Albion Rrahmani (90./93.) unter die Torschützen.

Knapper war die Angelegenheit in Luxemburg, wo sich Slowenien zu einem 1:0-Erfolg mühte. Für den einzigen Treffer der Partie zeichnete Tamar Svetlin kurz vor der Pause verantwortlich.

Die ersten Spiele in der WM-Quali-Gruppe B stehen am 5. September an. Die Schweiz startet mit einem Heimspiel gegen den Kosovo, während Slowenien die Schweden empfängt.