Eriksen trifft am Ort des Zusammenbruchs – Flicks Serie reisst

Gut neun Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM hat Christian Eriksen am Ort seines Zusammenbruchs ein zweites Traum-Comeback gegeben.

Der 30-Jährige führte Dänemark in Kopenhagen unter grossem Jubel der Fans erstmals wieder als Captain aufs Feld und traf im Test gegen Serbien auch noch zum Endstand von 3:0. Im Parken-Stadion war er am 12. Juni kollabiert. Vor drei Tagen hatte Eriksen gegen die Niederlande bereits wunderschön getroffen.

00:55 Video Im Parken-Stadion: Eriksen sorgt mit tollem Schlenzer für Ekstase Aus Sport-Clip vom 29.03.2022. abspielen

Flicks Serie reisst

Deutschland hat unter Trainer Hansi Flick nach 8 Siegen erstmals nicht gewinnen können, sich aber ein Remis im WM-Härtetest gegen die Niederlande erarbeitet.

Die Deutschen kamen in Amsterdam trotz Führung nicht über ein 1:1 gegen den Weltranglisten-10. hinaus. Rund acht Monate vor dem Start der WM in Katar brachte Bayern-Profi Thomas Müller die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung (45.). Steven Bergwijn erzielte den Ausgleich.

Italien feierte nach der Blamage in den WM-Playoffs einen Achtungserfolg und siegte in der Türkei mit 3:2. Frankreich (5:0 gegen Südafrika) und Spanien (5:0 gegen Island) landeten Kantersiege. England bekundete beim 3:0 gegen die Elfenbeinküste keine Mühe.