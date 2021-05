Die USA haben das Kader für das Testspiel gegen die Schweiz am 30. Mai bekanntgegeben. 2 prominente Namen fehlen.

Testspiel am 30. Mai

Legende: Der Captain fehlt gegen die Schweiz Christian Pulisic kämpft mit Chelsea vor dem Testspiel gegen die Schweiz um den Titel in der Champions League. imago images

Chelsea-Akteur Christian Pulisic und Zack Steffen, Torhüter von Manchester City, fehlen vorerst im Aufgebot der US-Nationalmannschaft und werden demnach im Testspiel gegen die Schweiz am kommenden Sonntag in St. Gallen nicht dabei sein.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Testspiele der Schweizer Nati gegen die USA (30. Mai, ab 20:00 Uhr) und Liechtenstein (3.6., 18:00 Uhr) können Sie live bei SRF mitverfolgen.

Pulisic und Steffen im Duell um die Champions-League-Krone

Der Grund für die Abwesenheit liegt auf der Hand: Pulisic und Steffen stehen sich am Tag zuvor in Porto im Champions-League-Final gegenüber. Die USA wird nach dem Test gegen die Schweiz nach Denver reisen und dort die Halbfinal-Partie in der Nations League gegen Honduras bestreiten – mit Pulisic und Steffen im Kader.

Das Aufgebot der USA gegen die Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Tor: Ethan Horvath (Club Brügge), David Ochoa (Real Salt Lake) Abwehr: John Brooks (Wolfsburg), Reggie Cannon (Boavista), Sergiño Dest (Barcelona), Mark McKenzie (Genk), Matt Miazga (Anderlecht), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), DeAndre Yedlin (Galatasaray) Mittelfeld: Kellyn Acosta (Colorado), Tyler Adams (RB Leipzig), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Jackson Yueill (San Jose) Sturm: Brenden Aaronson (Salzburg), Giovanni Reyna (Dortmund), Josh Sargent (Bremen), Jordan Siebatcheu (YB), Tim Weah (Lille)

Für die Schweiz steht im Rahmen der EURO-Vorbereitung 4 Tage später ein weiteres Testspiel gegen Liechtenstein auf dem Programm. Die erste Partie an der EM-Endrunde bestreitet das Team von Coach Vladimir Petkovic am 12. Juni in Baku gegen Wales.