Legende: Trifft gegen den Kosovo dreifach Erling Haaland. Imago Images/Fredrik Varfjell

Dank 3 Toren von Erling Haaland feiert Norwegen im Testspiel gegen den Kosovo einen deutlichen 3:0-Sieg.

Dänemark bezwingt Schweden dank einem späten Treffer Christian Eriksens 2:1.

Norwegen – Kosovo 3:0

Er ist wohl der grösste Star, der an der EURO nicht zugegen ist: Erling Haaland. Trotz verpasster EM-Qualifikation stand der Stürmer mit Norwegen im Test gegen den Kosovo im Einsatz – und spielte gross auf. In der 15. Minute eröffnete der 23-Jährige das Skore. Nach dem Seitenwechsel sorgte er mit 2 weiteren Treffern (70./75.) im Alleingang für die Entscheidung zugunsten der Skandinavier.

Dänemark – Schweden 2:1

Lange sah in Kopenhagen alles nach einem Remis aus. Doch in der 86. Minute entschieden die Dänen das skandinavische Duell mit Schweden doch noch für sich. Christian Eriksen war für den Siegtreffer besorgt. Die ersten beiden Treffer waren in den ersten 10 Spielminuten gefallen. Pierre Emile Höjbjerg erzielte in der 2. Minute den Führungstreffer für Dänemark, 7 Zeigerumdrehungen später glich Alexander Isak aus. Dänemark trifft an der EURO auf England, Serbien und Slowenien. Schweden hat sich nicht für die Endrunde qualifiziert.