Legende: Enttäuscht Die US-Spieler waren gegen Kolumbien chancenlos. imago images/USA TODAY Network

Knapp zwei Wochen vor dem Start der Copa America hat Turniergastgeber USA ein Debakel erlebt. Das Team von Nationaltrainer Gregg Berhalter verlor gegen Kolumbien 1:5. Rafael Borre gelang für die Südamerikaner in der 19. Minute per Fallrückzieher das spektakulärste Tor.

Die weiteren Treffer für Kolumbien erzielten Jhon Arias (6.), Richard Rios (77.), Jorge Carrascal (85.) und Luis Sinisterra (88.). Die USA konnten dank Timothy Weah (58.) zwischenzeitlich verkürzen. «Ich bin natürlich wirklich enttäuscht», sagte Berhalter: «Ab der 75. Minute war es meiner Meinung nach ein Mangel an Respekt vor unserem Gegner, dem Fussballspiel und dem, was wir tun.»

Brasilien jubelt dank Endrick

Beim 3:2-Sieg von Brasilien gegen Mexiko in Texas war der 17-jährige Endrick der Matchwinner. Der Youngster erzielte in der 6. Minute der Nachspielzeit per Kopf den Siegtreffer.

Am Mittwoch kommt es in Orlando zum direkten Vergleich zwischen den USA und Brasilien, bevor am 20.6. Titelverteidiger Argentinien gegen Kanada das erweiterte Südamerika-Turnier eröffnet.