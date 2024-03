Legende: Erzielte den dritten französischen Treffer Olivier Giroud (Mitte). imago images/Sipa USA

Frankreich bezwingt Chile zuhause nach Rückstand noch mit 3:2.

Spanien und Brasilien liefern im Santiago Bernabeu Spektakel.

Portugal zieht in Slowenien überraschend den Kürzeren.

Österreich deklassiert die Türkei zuhause mit 6:1.

England und Belgien trennen sich im Wembley unentschieden.

Gegen Deutschland war Frankreich am Samstag nach nur 8 Sekunden 0:1 in Rückstand geraten. Gegen Chile lag der Vize-Weltmeister in Marseille prompt wieder früh im Hintertreffen: Marcelino Nunez durfte in der 6. Minute über das 1:0 für die Südamerikaner jubeln.

Das Team von Didier Deschamps führte allerdings noch in der ersten Halbzeit die Wende herbei. Youssouf Fofana auf Pass von Kylian Mbappé (19.) und Randal Kolo Muani (25.) erzielten die Treffer zum 2:1. Olivier Girouds 3:1 in der 72. Minute bedeutete die Entscheidung, Dario Osorio konnte nur noch verkürzen (82.).

Endrick trifft im zukünfigen «Wohnzimmer»

Brasilien und Spanien setzten bei der nächsten Show von Supertalent Endrick ein Zeichen gegen Rassismus. Das Testspiel in Madrid stand unter dem Motto «Eine Haut, eine Identität» und endete mit 3:3. Endrick, der ab Sommer im Bernabeu für Real Madrid auflaufen wird, überzeugte sein zukünftiges Publikum mit einem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 in der 50. Minute.

Legende: Entzückte die Fussball-Welt erneut Brasiliens 17-jähriges Stürmertalent Endrick. IMAGO/Sports Press Photo

Zuvor hatten Rodri per Foulelfmeter (12.) und Dani Olmo (36.) die Gastgeber in Führung betracht. Der zwischenzeitliche Anschluss gelang Reals Rodrygo (40.) nach einem grossen Patzer von Spaniens Keeper Unai Simon. Rodri traf spät zum vermeintlichen Sieg – erneut per Foulelfmeter (87.). Doch Luis Paqueta hatte das letzte Wort (Foulelfmeter/90.+6).

Im Duell zweier EM-Teilnehmer hat Slowenien Portugal die 1. Niederlage seit dem WM-Halbfinal gegen Marokko in Katar im Dezember 2022 zugefügt. Adam Gnezda Cerin und Timi Max Elsnik machten den 2:0-Coup mit einem Doppelschlag in der 72. und 80. Minute perfekt. Portugal war in Ljubljana in Bestbesetzung angetreten, Cristiano Ronaldo spielte durch.

Gregoritsch-Hattrick bei österreichischem Torfestival

Dank einer Glanzleistung von Michael Gregoritsch hat Österreich seinen Aufwärtstrend eindrucksvoll fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick setzte sich mit 6:1 gegen die Türkei durch und gewann zum 5. Mal in Folge. Gregoritsch gelang mit 3 Treffern zwischen der 44. und 59. Minute ein Hattrick. Xaver Schlager hatte bereits nach 2 Minuten für die 1:0-Führung gesorgt. Nach dem Ausgleich von Hakan Calhanoglu per Penalty (25.) setzte Österreich zur Gala an.

Etwas besser als bei den Türken ist die Stimmung bei den Engländern, die spät immerhin noch zu einem 2:2-Remis gegen Belgien kamen. Youri Tielemans (11./36.) erzielte in London beide Tore für Belgien. Ivan Toney (17., Penalty) traf zunächst für die Gastgeber, Real-Star Jude Bellingham (90.+5) sorgte spät noch für etwas Erleichterung im Wembley-Stadion.