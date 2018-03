Folgende Personen haben die Wettbewerbsfrage richtig beantwortet, wurden vom Zufallsgenerator ausgewählt und werden das Länderspiel der Schweizer Nationalmannschaft in Luzern gegen Panama live mit miterleben!

SRF sport hat 20 x 2 Sitzplatztickets verlost!

Folgende Personen haben gewonnen:

L. Reichmuth, Brunnen

R. Hodel, Luzern

Y. Kaiser, Buchrain

S. Fust, Wil

J. Arnold, Willisau

P. Betschart, Lauerz

M. Morf, Langnau a. A.

S. Muggli, Uster

A. Korner, Hünenberg

R. Graf, Zürich

D. Fischbach, Villmergen

S. Krütli, Luzern

N. Graf, Effretikon

R. Vögeli, Eschenbach

D. Zutter, Bern

R. Gerber, Mühleberg

A. Thürlemann, Wiesendangen

D. Schmidlin, Dittingen

M. Ofner, Oftringen

A. Thiess, Biel

Die Tickets wurden unter allen richtigen Antworten verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sollte es Ihnen aus rechtlichen Gründen (Stadionverbot, etc.) nicht erlaubt sein, die gewonnene Veranstaltung vor Ort zu besuchen, so ist eine entsprechende Rückmeldung zwingend nötig. In diesem Fall werden wir Ihnen einen Alternativpreis zur Verfügung stellen.

Weitere Infos zur Fussball Nationalmannschaft finden Sie unter www.football.ch.

Falls Sie nicht gewinnen sollten, verpassen Sie den Anlass trotzdem nicht, denn SRF zwei überträgt das Spiel live!