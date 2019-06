Legende: Tanzte Nicaraguas Abwehr mehrfach aus Lionel Messi. Keystone

Superstar Lionel Messi hat Argentinien in der Vorbereitung auf die Copa America mit einem Doppelpack zum Sieg über Nicaragua geführt. Beim 5:1-Sieg erzielte er in der 37. und 38. Minute die beiden ersten Treffer der Partie.

Nachdem auch Lautaro Martinez (63., 73.) ein Doppelpack gelungen war, vollstreckte Roberto Pereyra (81.) zum 5:0. Nicaragua, Nummer 129 der Weltrangliste, realisierte in der Nachspielzeit per Elfmeter den Ehrentreffer.

Auch Suarez treffsicher

Messis Barça-Teamkollege Luis Suarez versenkte im Test gegen Panama einen direkten Freistoss im Lattenkreuz zum zwischenzeitlichen 2:0. Uruguay setzte sich in Montevideo letztlich 3:0 durch.

Die in Brasilien durchgeführte Copa America 2019 beginnt am Freitag. Argentinien bekommt es am Samstag in der Gruppe B zum Auftakt mit Kolumbien zu tun. Uruguay trifft in der Gruppe C am Montag zuerst auf Ecuador.