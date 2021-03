Die Schweizer U21-Nati gewinnt ihr EM-Startspiel gegen Gruppenfavorit England in Koper (SLO) mit 1:0.

Das goldene Tor erzielt Dan Ndoye in der 77. Minute.

Defensiv zeigt die Schweiz eine konzentrierte Leistung.

Vor der torgefährlichen Offensive der Engländer war vor Turnierstart gewarnt worden. Doch die Schweiz zeigte eine geschlossene Defensivleistung und liess im Spielverlauf nur wenige echte Torchancen zu.

Einen einzigen Schuss auf das Tor von Anthony Racioppi zählten die Statistiker: den gefährlichen Freistoss von Callum Hudson-Odoi in der 64. Minute. Zwei weitere englische Abschlussversuche zischten am Tor vorbei.

Per «Ausrutscher» zum Sieg

So reichte Dan Ndoyes Trefffer zum Schweizer Sieg. Bei seinem Abschluss in der 77. Minute gleich hinter der Strafraumgrenze benötigte der Nizza-Akteur allerdings etwas Glück: Er rutschte leicht aus, touchierte den Ball mit seinem Standbein, so dass ein unhaltbarer Bogenball daraus wurde.

Der Sieg, den die Schweizer gegen eine englische Schlussoffensive über die Zeit retteten, war verdient. Denn trotz zwei Drittel Ballbesitz der Engländer waren die Schweizer einem Tor näher gewesen:

17. Minute: Ein englischer Fehlpass landet bei Bastien Toma. Dieser legt auf Andi Zeqiri, der aber alleine vor England-Hüter Aaron Ramsdale vergibt.

Englands brotlose Dominanz

Auf Schweizer Seite gehörte neben Toma und Zeqiri der 19-jährige Mittelfeld-Spieler Alexandre Jankewitz zu den auffälligsten Akteuren. Der zuletzt verletzt gewesene Captain Kevin Rüegg wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Bei den Engländern, die namentlich in der 1. Halbzeit vor allem über rechts angriffen, zeigte Hudson-Odoi immer wieder seine spielerische Klasse. Der Zug zum Tor fehlte dem Team von Coach Aidy Boothroyd aber.

Stimmen zum Spiel

So geht es weiter

Für die Schweiz geht es in der Gruppe D am Sonntag gegen Kroatien weiter. Letzter Gruppengegner ist am 31. März Portugal. Die ersten zwei qualifizieren sich für die K.o.-Phase, mit der das Turnier am 31. Mai fortgesetzt wird.