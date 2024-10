Die Schweizer U21-Nati erkämpft sich gegen Finnland ein spätes 1:1 und hat die EM-Qualifikation weiter in den eigenen Füssen.

Der Luzerner Luca Jaquez erzielt in der Swissporarena in der 93. Minute den Ausgleichstreffer.

Damit liegt die Schweiz in der Tabelle hinter Rumänien auf Rang 2 und würde sich mit einem Sieg im Direktduell am Dienstag für die EM qualifizieren.

Bis zur 93. Minute sah es so aus, als ob die Schweizer U21-Nati ihre gute Ausgangslage in der EM-Qualifikation verspielen würde. Mit 0:1 lagen die Schweizer in der Luzerner Swissporarena zurück. Doch dann klappte für einmal ein Angriff. Captain Ardon Jashari legte raus auf den eingewechselten Bradley Fink. Dieser flankte ins Zentrum, wo Luca Jaquez in seinem Heimstadion zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich traf. Im Anschluss drückte die Schweiz sogar noch auf den Siegtreffer – doch ein Kopfball vom freistehenden Théo Berdayes in der 95. Minute flog am finnischen Kasten vorbei.

00:35 Video Jaquez gelingt für die U21 spät der Ausgleich Aus Sport-Clip vom 11.10.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Nicht nur für den Torschützen war es ein spezielles Nati-Spiel. Mit Pascal Loretz, Severin Ottiger und Lars Villiger standen 3 weitere aktuelle FCL-Akteure in der Startelf. Und auch Jashari kennt den Rasen in Luzern bestens, erst im Sommer war er nach Belgien gewechselt.

Chancenarme 1. Halbzeit

Vom Heimvorteil in Luzern merkte man aber wenig. Die erste Halbzeit geizte mit Aufregern. Beide Teams verzeichneten je eine nennenswerte Chance. Villiger sah seinen Abschluss vom finnischen Keeper Lucas Bergström pariert (33.), Loretz verhinderte mit einer Top-Parade das 0:1 vor der Pause für die Finnen (41.).

00:31 Video Loretz pariert überragend gegen Skyttä Aus Sport-Clip vom 11.10.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Nach der Pause häuften sich dann die Offensivszenen. Eine finnische Doppelchance rund 10 Minuten nach Wiederanpfiff überstand die Nati noch schadlos. Doch in der 72. Minute war der Bann dann gebrochen. Ein langer Ball landete bei Casper Terho, der seinen Gegenspieler abschüttelte und Loretz mit einem strammen Schuss zum ersten Mal bezwang.

00:57 Video Terho vollendet vor Loretz zur Führung Aus Sport-Clip vom 11.10.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Immerhin ein Punkt

Dank Jaquez' spätem Treffer jubelte die Nati trotzdem über einen Punkt. Und dieser veränderte die Ausgangslage in der Tabelle noch einmal stark. Die Schweiz liegt neu einen Punkt hinter Rumänien, das am Nachmittag in Montenegro einen ungefährdeten 6:2-Sieg einfuhr. Am Dienstag kommt es zum Direktduell – gewinnt die Nati, ist die dritte EM-Qualifikation in Folge für die U21 eingetütet.

Nur ein Punkt hinter der Schweiz lauert allerdings auch Finnland. Sollte die Schweiz verlieren, droht sogar der Fall aus den Top 2. Passiert das, geht auch das Hintertürchen, über die Playoffs noch die Quali zu schaffen, zu.

Schliessen 02:31 Video Stauch: «Die Schlussphase hat gezeigt, was in der Mannschaft steckt» Aus Sport-Clip vom 11.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden. 01:49 Video Loretz: «Den Punkt nehmen wir auf jeden Fall mit» Aus Sport-Clip vom 11.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.