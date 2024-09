Im Rahmen der EM-Qualifikation 2025 verliert die Schweizer U21-Nati zu Hause gegen Albanien mit 1:2.

Die Schweiz geht in Lausanne früh in Führung, kassiert aber postwendend den Ausgleich.

Nach der 1. Niederlage ist die Schweiz in der Gruppe E nur noch auf Platz 2.

In der 85. Minute bot sich der Schweiz die grosse Chance, wenigstens noch einen Punkt zu holen und damit ihre sechseinhalbjährige Serie der Ungeschlagenheit in Heimspielen zu retten. GC-Spieler Nikolas Muci trat zum Foulpenalty an, scheiterte aber am stark reagierenden albanischen Torhüter. In der 90. Minute bekundete die Nati dann Pech, als ihr nach einem klaren Foul im Strafraum an Nils Reichmuth ein weiterer Elfmeter verwehrt wurde.

01:16 Video Muci verpasst vom Punkt den Ausgleich Aus Sport-Clip vom 06.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Nati legt los wie die Feuerwehr

Die erste Niederlage im 7. Spiel der Qualifikation hatte sich nicht angekündigt. Im März hatten die Schweizer in Albanien 3:1 gewonnen und auch in Lausanne starteten sie besser in die Partie. Der 1. Abschlussversuch konnte nach 18 Sekunden notiert werden, in der 2. Minute landete ein Kopfball von Aurèle Amenda am Pfosten und in der 3. Minute folgte bereits die 3. Schweizer Chance.

Es war also nur logisch, dass Franck Surdez das Heimteam in der 16. Minute nach einem schönen Angriff aus 15 Metern in Front schoss. Doch die Führung hielt nur knapp 2 Minuten, dann glich Adrion Pajaziti mit der ersten Chance für Albanien aus.

00:36 Video Surdez schliesst schönen Angriff mit dem 1:0 ab Aus Sport-Clip vom 06.09.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

In der 69. Minute war es erneut der bei Fulham ausgebildete Pajaziti, der nach einem Fehlpass der Schweizer im Aufbauspiel an den Ball kam und die Gäste mit einem Distanzschuss in Führung brachte. Das Tor fiel mitten in eine Druckphase der Schweizer, die danach geschockt wirkten und lange kein Rezept mehr fanden.

So geht es weiter

Damit verliert die Schweiz 3 Runden vor Ende der Qualifikation die Tabellenführung an Rumänien. Die drittplatzierten Finnen liegen nur noch einen Punkt hinter der Nati. Bereits am Dienstag ist die Schweiz wieder gefordert. Dann steht die Auswärtspartie in Montenegro auf dem Programm. Den ersten Vergleich gewannen die Schweizer im Oktober 2023 in Lausanne mit 4:2.

Schliessen 02:58 Video Stauch: «Wir haben uns einen Sieg erhofft und sind dementsprechend enttäuscht» Aus Sport-Clip vom 06.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden. 01:25 Video Hajdari: «Der Gegner macht aus 2 Chancen 2 Tore» Aus Sport-Clip vom 06.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden. 03:44 Video Jashari: «Wurden nach dem 1:1 etwas träge» Aus Sport-Clip vom 06.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 44 Sekunden.