Die von Mauro Lustrinelli trainierte U21-Nati ging an der südspanischen Costa del Sol bereits in der 13. Minute durch Leonidas Stergiou in Führung. Für den Verteidiger des FC St. Gallen war es bei seinem 1. Einsatz als Captain der U21 das 1. Länderspieltor auf dieser Stufe. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der eingewechselte Debütant Gabriel Barès von Lausanne-Sport auf 2:0.

Lustrinelli nutzte die Möglichkeit, zu testen und wechselte zur Pause gleich auf 7 Positionen. Und nach einer Stunde vollzog der Tessiner 3 weitere Wechsel. Ernst gilt es für seine Mannschaft anfangs September, wenn sie zu Beginn der Qualifikation für die EM 2023 zweimal auf Gibraltar trifft.