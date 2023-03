Legende: Reihte sich unter die Torschützen Dan Ndoye. Urs Lindt/freshfocus

Bis zur 75. Minute war die Schweizer U21-Nationalmannschaft drauf und dran, in Spanien einen Coup zu landen. Doch zwei Gegentreffer in der Schlussviertelstunde brachten das Team von Trainer Patrick Rahmen im Testspiel in Almeria doch noch auf die Verliererstrasse.

Ndoye und Imeri treffen

Dan Ndoye hatte die Schweizer um den St. Galler Captain Leonidas Stergiou bereits in der 7. Minute nach mustergültiger Vorlage von Simon Sohm in Führung gebracht.

In der 2. Halbzeit schoss der gefoulte Kastriot Imeri die Gäste vom Penaltypunkt ein zweites Mal in Front (63.), die Führung hatte aber nicht lange Bestand. Mit einem Doppelpack (75./80.) machte Rodrigo Riquelme für die Spanier, die im U21-Ranking der Uefa als Nummer 1 geführt werden, aus dem 1:2 noch ein 3:2.

Am Dienstag steht für die Rahmen-Equipe in Basel gegen Israel noch ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Die Schweiz trifft im Juni an der EM in Rumänien und Georgien in der Gruppenphase mit Norwegen, Italien und Frankreich auf harte Brocken.