Die Schweizer U21-Nationalmannschaft feiert in der EM-Quali einen ungefährdeten 5:0-Sieg gegen Armenien.

Zweimal Fabian Rieder per Penalty, Bradley Fink, Alvyn Sanches und Nikolas Muci sorgen in Neuenburg für die Schweizer Tore.

Damit bleibt die U21 in einer optimalen Position, um sich für die Endrunde zu qualifizieren.

Vor exakt einem Monat hatte sich die Schweizer U21-Nati in Armenien äusserst schwer getan, kam trotz Überlegenheit nicht über ein 0:0 hinaus. Auch bei der Reprise in Neuenburg waren die Schweizer spielbestimmend, ein Tor wollte jedoch nicht gelingen – bis zur 37. Minute, in welcher Fabian Rieder einen Penalty humorlos in die Mitte verwandelte.

Dem Treffer war ein glücklicher Penaltypfiff vorhergegangen. Lausannes Alvyn Sanches wurde von seinem Gegenspieler zwar wohl getroffen, beim Tackling war jedoch auch noch sehr viel Ball mit dabei. Rieder war's egal, mit dem 1:0 war der Tor-Bann gebrochen.

02:12 Video Zwei strenge Elfmeter – Rieder zweimal souverän Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

Schaulaufen in Hälfte zwei

Mit der Führung im Rücken spielte die U21 befreiter auf. Auf Vorlage von Franck Surdez köpfelte Bradley Fink in der 51. Minute zum 2:0 ein. Nur vier Zeigerumdrehungen später gab es erneut Elfmeter – Leonidas Stergiou wurde vom gegnerischen Keeper getroffen, nachdem sein Zuspiel in die Mitte keinen Abnehmer gefunden hatte. Zur Überraschung vieler gab es erneut Penalty, erneut verwandelte Rieder.

Doch damit noch nicht genug. 20 Minuten vor Schluss krönte der omnipräsente Sanches seine starke Leistung mit einem persönlichen Treffer – per Schlenzer vollendete er zum 4:0. Und kurz danach erhöhte Nikolas Muci, wenige Sekunden nach seiner Einwechslung, per Kopf.

00:52 Video Sanches schlenzt zum 4:0 rein Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Die Slowakei ruft

Mit dem deutlichen Heimerfolg bleibt die U21 auf EM-Kurs. Mit neu 10 Punkten liegen die Schweizer, die unter dem neuen Trainer Sascha Stauch noch immer ungeschlagen sind, vor Albanien. Die Endrunde wird 2025 in der Slowakei stattfinden.

Schliessen 03:03 Video Stauch: «Vielleicht zu hoch, aber sich verdient gewonnen» Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 3 Sekunden. 01:30 Video Fink: «Der Penalty war der Dosenöffner» Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 02:30 Video Rieder: «Am Ende des Tages bin ich sehr zufrieden» Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden.

So geht's weiter

Noch eine Partie steht für die U21 in diesem Jahr an. Am Dienstag treffen die Schweizer ebenfalls in Neuenburg auf Rumänien (ab 18:30 Uhr live bei SRF). Im nächsten Jahr finden dann ab März die weiteren Spiele in der EM-Quali an.