Die Gruppengegner der Schweizer U21-Nationalmannschaft für die EURO 2023 in Georgien und Rumänien stehen fest.

In Bukarest werden dem Team von Trainer Patrick Rahmen Frankreich, Italien und Norwegen zugelost.

Die Endrunde findet vom 21. Juni bis 8. Juli 2023 statt.

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft trifft bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr auf Frankreich, Italien und Norwegen.

Bei der Auslosung in Bukarest war die Schweiz im dritten Topf eingeteilt. In der für die Setzung ausschlaggebenden Rangliste sind von den Gruppengegnern Frankreich und Italien besser klassiert. Die Endrunde beginnt am 21. Juni in Bukarest (Rumänien), das Endspiel findet am 8. Juli in Batumi (Georgien) statt.

00:33 Video Rahmen: «Alles Gruppensieger, deshalb eine sehr starke Gruppe» Aus Sport-Clip vom 18.10.2022. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Rahmen neu verantwortlich

Die Schweiz hatte sich unter Mauro Lustrinelli für das 16 Mannschaften umfassende Turnier qualifiziert. Seither hat Patrick Rahmen das Traineramt vom zu Thun gewechselten Tessiner übernommen.

Die Schweiz wird zum erst fünften Mal an der EM der ältesten Nachwuchs-Auswahlen teilnehmen. Um in die Viertelfinals vorzustossen, muss sie einen der ersten zwei Plätze ihrer Gruppe belegen.