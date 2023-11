Die Schweizer U21-Nationalmannschaft verhindert die 1. Niederlage im 5. EM-Quali-Spiel kurz vor Schluss.

In Neuenburg sichert Daniel Dos Santos der Nati im Spitzenduell mit Rumänien ein spätes 2:2.

Lange Zeit fällt den spielbestimmenden Schweizern in der 2. Halbzeit wenig ein, ehe sie zum Schlussfurioso ansetzen.

Dämpfer gerade noch abgewendet. Die Schweizer U21-Nati bleibt in der Quali für die Europameisterschaft 2025 in der Slowakei auch nach 5 Spielen ungeschlagen. Im Spitzenduell mit den zuletzt 3-mal hintereinander zu Null erfolgreichen Rumänen erzielte Daniel Dos Santos in der 87. Minute nach einer schönen Einzelaktion den letztlich verdienten 2:2-Ausgleich.

Beinahe hätten am Ende sogar 3 Punkte für die Mannschaft von Sascha Stauch herausgeschaut: Nur 4 Minuten nach Dos Santos' allererstem Treffer im Dress der U21-Nati zog Albin Krasniqi nach Vorlage von Ideengeber Fabian Rieder aus rund 15 Metern wuchtig ab. Rumäniens Goalie Razvan Sava parierte jedoch glänzend, weswegen es beim Unentschieden blieb.

Schweiz früh in Rückstand

Eine Punkteteilung, die am Schluss in Ordnung geht. Die Schweizer waren zwar über weite Strecken die klar dominantere Mannschaft. Offensiv spielfreudiger präsentierten sich hingegen vor allem die Gäste, die die Schweizer Abwehr immer wieder arg in Bedrängnis brachten. Wie die Schweiz hatte auch Rumänien am vergangenen Freitag sein gefährliches Angriffsspiel mit einem 5:0-Sieg unter Beweis gestellt.

Montenegro – Albanien abgebrochen Box aufklappen Box zuklappen Das bereits am Nachmittag angepfiffene Spiel zwischen Montenegro und Albanien musste in Podgorica wegen zu starken Regens nach rund einer halben Stunde abgebrochen werden. Albanien ist der erste Verfolger des Spitzenduos Schweiz und Rumänien.

In der ersten Halbzeit dauerte es nur 11 Minuten, ehe die Schweizer kalt geduscht wurden. Rares Ilie, der seit dieser Saison für Lausanne-Sport stürmt, setzte sich auf dem linken Flügel bis an den Strafraum durch und konnte dann, viel zu ungestört, abschliessen. Der noch leicht von Leonidas Stergiou abgelenkte Schuss landete in der weiten Ecke.

Freude nur von kurzer Dauer

Angefressen von diesem unverdienten Rückstand – Ilies' Tor war Rumäniens erster Torschuss – wollten die Schweizer sofort eine Reaktion zeigen. Sie folgte 10 Minuten nach dem 0:1. Nach hohem Pressing eroberte sich Lars Villiger vorne das Spielgerät. Seinen Flachschuss parierte Torwart Sava zur Seite, wo Alvyn Sanches goldrichtig stand (23.). Doch wiederum nur 10 Zeigerumdrehungen später erzielte Constantin Grameni, der im Strafraum zu viele Freiheiten bekam, die erneute Gäste-Führung.

So geht's weiter

Die nächsten EM-Quali-Spiele finden im neuen Jahr statt. Am 26. März trifft die Schweiz auswärts auf Albanien, ehe dann erneut eine längere Pause ansteht. Die letzten vier Quali-Spiele sind erst für September und Oktober 2024 geplant.