Seit 2004 ist die Schweizer Fussball-Nati an grossen Turnieren regelmässig mit dabei. (Auch) begünstigt durch die Aufstockung des Teilnehmerfelds verpasste die SFV-Auswahl in den vergangenen 20 Jahren einzig die EM 2012.

Die U21-Auswahl musste nach dem Finaleinzug an der EM 2011 zehn Jahre auf eine weitere Teilnahme an europäischen Titelkämpfen warten. Nun winkt nach 2021 und 2023 bereits die dritte Qualifikation in Folge. Die letzten zwei Qualifikationsspiele nimmt das Team von Trainer Sascha Stauch von Position 1 aus in Angriff.

Luzern als löbliche Ausnahme

Der Trainer kann auf eine schlagkräftige und erfahrene Truppe zählen. Captain Ardon Jashari hat über 100 Super-League-Spiele auf dem Buckel, ist Nationalspieler und debütierte mit Brügge jüngst in der Champions League. Stürmer Franck Surdez gehört nach seinem Wechsel von Xamax zu Gent im vergangenen Winter nun zum Stammpersonal. Beide sind Vertreter des starken Jahrgangs 2002, der mit Fabian Rieder, Becir Omeragic und Leonidas Stergiou schon drei A-Nationalspieler stellt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden abschliessenden Qualispiele der U21 wie folgt im kommentierten Livestream: Freitag, 19:50 Uhr: Schweiz - Finnland

Dienstag, 17:50 Uhr: Rumänien - Schweiz

Doch die Schweiz droht in Zukunft von ihrem Erfolgsweg abzukommen. In der Super League erhalten die Schweizer Talente immer weniger Einsatzzeit. In der Saison 2023/24 waren es so wenige wie noch nie in den vergangenen acht Jahren. Löbliche Ausnahme ist der FC Luzern, der mit Pascal Loretz, Lars Villiger, Luca Jaquez und Severin Ottiger gleich mehrere Nachwuchs-Nationalspieler stellt.

«Ich mache mir eher Gedanken bei den Jahrgängen 2004 bis 2006», so SRF-Experte Peter Knäbel. «Es sollte möglich sein, dass wir diese Spieler in der Super League zum Einsatz bringen.» Trainer Stauch bläst ins gleiche Horn. «Wenn du regelmässig von Beginn an spielst, hilft das auch für einen späteren Transfer in eine grosse Liga. Die Klubs sind sich dessen bewusst, dürfen in dieser Hinsicht aber noch mehr Vertrauen in den eigenen Nachwuchs haben.»