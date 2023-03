Mit den «Lilien» in die Bundesliga, via U21 in die Nati?

Mit 23 Jahren ist Filip Stojilkovic der «Team-Oldie» in der Schweizer U21, die am Dienstag in Basel gegen Israel testet. Im Juni möchte der Stürmer mit der Nachwuchs-Auswahl an der EM in Rumänien und Georgien für Furore sorgen.

Davor hat Stojilkovic aber noch ganz andere Ziele: Nach seinem Wechsel von Sion zu Darmstadt Ende Januar hat er gute Aussichten, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen und bald in einer der Top-5-Ligen aufzulaufen. Der Klub aus der Peripherie von Frankfurt führt die Tabelle in der 2. Liga an. Auf Hamburg und Rang 3, der zur Aufstiegsbarrage berechtigt, beträgt das Polster 3 Zähler. Auf Düsseldorf und Platz 4 bereits 10.

00:43 Video Stojilkovic: «War zuletzt Stammspieler» Aus Sport-Clip vom 27.03.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

3 Treffer in 6 Spielen

Abseits des grossen Scheinwerferlichts sind dem Zürcher in seinem 6. Meisterschafts-Einsatz vor der Nati-Pause beim 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern beide Treffer geglückt.

Seine Torpremiere in Deutschland hatte er ausgerechnet gegen den renommierten HSV gefeiert, als er 15 Minuten nach seiner Einwechslung den 1:1-Ausgleich erzielte. Stojilkovic liess es sich daraufhin nicht nehmen, beim Torjubel auf das Klublogo der «Lilien» zu zeigen – ganz so, als würde er schon sein Leben lang für die Hessen spielen.

Legende: Hat sich bei den «Lilien» gut eingefügt Filip Stojilkovic. imago images/Jan Hübner

Lieberknecht, Rahmen – und bald auch Yakin als Trainer?

Dass er sich im neuen Umfeld tatsächlich sehr wohlfühlt, habe auch mit Trainer Torsten Lieberknecht zu tun, der einen klaren Plan mit ihm verfolge und ihn behutsam aufbaue, sagt Stojilkovic im Interview mit SRF. «Er hat mich langsam ins Team reingebracht, in den letzten beiden Partien habe ich aber von Anfang an gespielt.»

Lieberknecht und Stojilkovic – das passt offenbar. Da der Coach, der mit Braunschweig schon einmal im deutschen Oberhaus war und mit seiner charismatischen Art als Motivationskünstler gilt, dort der «spezielle Vogel», der «immer einen Spruch auf den Lippen» hat, wie U21-Trainer Patrick Rahmen seinen Schützling beschreibt.

Rahmen ist überzeugt, dass Stojilkovic mit dem Transfer in die 2. Bundesliga eine gute Wahl getroffen hat. «Es ist eine Mentalitätsliga, in der man sich körperlich sehr gut durchsetzen können muss. Er passt dort vom Profil her super rein.» Vielleicht empfiehlt sich Stojilkovic ja im weiteren Verlauf der Saison auch für höhere Aufgaben: Murat Yakin dürfte seine Entwicklung jedenfalls genau im Auge behalten.

01:23 Video Rahmen: «Stojilkovic ist ein spezieller Vogel» Aus Sport-Clip vom 27.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.