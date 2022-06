Weil Dänemark zu wenig hoch gewinnt: Die Schweizer Youngster reisen an die EM 2023 in Georgien und Rumänien.

Nach dem mageren 1:1 gegen Moldawien im abschliessenden Spiel der EM-Quali letzten Mittwoch war der Platz als bester Gruppen-Zweiter für die U21 in weite Ferne gerückt. Mit der Ukraine und Dänemark blieben 2 Kandidaten, die sich in ihren abschliessenden Gruppenspielen noch vor die Schweiz hätten schieben können.

Die Ukraine verabschiedete sich bereits am letzten Donnerstag nach einem 3:3 gegen Frankreich aus dem Rennen, Dänemark patzte einen Tag später gegen Schottland (1:1). So hätten die Dänen in ihrem Abschlussspiel gegen die Türkei am Dienstag mit +4 Toren gewinnen müssen – das 3:2-Endresultat besiegelte die direkte Teilnahme für das Team von Trainer Mauro Lustrinelli an der EM-Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien.