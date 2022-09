Legende: Zweimal einen Rückstand aufgeholt, trotzdem verloren Die Schweizer U21-Nati. imago images/AFLOSPORT

Die Schweizer U21-Nati hat ihr Jahr mit einer Niederlage abgeschlossen. Nach dem 2:1-Sieg gegen Japan am Donnerstag verlor das Team das 2. Länderspiel in Marbella gegen Norwegen mit 2:3. Für Neo-Coach Patrick Rahmen, der nach der geschafften EM-Quali von Mauro Lustrinelli übernommen hatte, endet sein 1. Zusammenzug damit mit einem kleinen Rückschlag.

Die Norweger gingen in Spanien 3 Mal in Führung, die stark spielende Schweiz konnte nur 2 Mal reagieren. In der 29. Minute unterlief Anel Husic (Lausanne-Sport) ein Eigentor, kurz vor der Pause konnte FCB-Stürmer Zeki Amdouni zum 1:1 ausgleichen (41.).

Gegentor in der Nachspielzeit

Oscar Bobb schoss die Nordländer erneut in Führung (56.), doch Kastriot Imeri (YB) brachte die Schweizer Nachwuchsauswahl per Freistoss ein 2. Mal zurück ins Spiel (70.). Erst auf das 2:3 in letzter Minute – Imeri fälschte einen Schuss unhaltbar ab (93.) – fand das Team von Rahmen keine Antwort mehr.

Nun geht die U21 in die Winterpause, ehe der Fokus im neuen Jahr auf der EM in Rumänien/Georgien liegen wird.

U19 verpasst EM Box aufklappen Box zuklappen Die Schweizer U19-Nationalmannschaft verpasst die Europameisterschaft 2023 in Malta. Die Junioren-Auswahl scheiterte in der ersten, in Nyon gespielten Qualifikationsphase mit zwei Niederlagen gegen Griechenland (0:2) und Tschechien (2:3) vorzeitig.

Ab dem 1. Oktober übernimmt der frühere FCZ-Trainer Massimo Rizzo den seit dem Abgang von Bruno Berner vakanten Trainerposten bei der U19. (sda)