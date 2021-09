Die Schweizer U21 gewinnt ihr 2. EM-Quali-Spiel in Gibraltar ungefährdet mit 4:0.

Der eingewechselte Zeki Amdouni trifft doppelt.

Nach 2 Spielen hat die Schweiz das Punktemaximum auf dem Konto.

Dank dem späten Doppelpack von Zeki Amdouni entspricht das Resultat doch noch einigermassen dem Gezeigten. Die Schweiz dominierte den Fussballzwerg Gibraltar wie bereits beim Hinspiel vor 4 Tagen von A bis Z und fuhr so den erwarteten 2. Sieg im 2. Spiel der EM-Qualifikation ein.

Auch Bares und Mambimbi unter den Torschützen

25:2 lautete am Ende das Schussverhältnis zugunsten der U21-Auswahl von Trainer Mauro Lustrinelli. In Sachen Chancenverwertung gibt es entsprechend noch viel Luft nach oben. Felix Mambimbi sündigte in der 1. Halbzeit im Abschluss mehrfach, bereitete in der 24. Minute das 1:0 durch Gabriel Bares aber gekonnt vor.

Kurz vor der Pause fand Mambimbi die Lücke im gegnerischen Tor dann doch noch. Nach einem feinen Zuspiel von Fabian Rieder schob der YB-Angreifer den Ball überlegt in die weite Ecke.

Gradmesser im Oktober

Lustrinelli hatte seine Stammformation gegenüber dem ersten Duell mit Gibraltar auf 3 Positionen verändert. Im Tor kam Justin Hammel für Amir Saipi zum Zug, in der Innenverteidigung gönnte er Leonidas Stergiou eine Pause und nominierte Bryan Okoh, auf der Zehnerposition begann Rieder für Darian Males.

Weiter geht es für die SFV-Auswahl in der Qualifikation für die EM 2023 in Georgien und Rumänien in einem Monat. Gegner am 8. Oktober in Lausanne ist mit den Niederlanden der wohl stärkste Konkurrent der Schweiz um den Gruppensieg.