U21-Nati will in Wales das Jahr versöhnlich abschliessen

Ausgerechnet die Auswechslung von Simon Sohm hatte im Heimspiel gegen Moldawien den Wendepunkt markiert. Nicht, dass der Captain der Schweizer U21-Nati abgefallen war – im Gegenteil. Doch mit Gabriel Bares schickte Mauro Lustrinelli jenen Akteur aufs Feld, der mit zwei klugen Zuspielen am Ursprung zweier Treffer beim verdienten 3:0-Erfolg in Thun stand.

Die erneute Tabellenführung winkt

Dank des Sieges verteidigte die Schweiz die Tabellenspitze der Gruppe 5 gegenüber den Niederlanden, die damals ein Spiel weniger verzeichneten. Seit Montagabend steht nun aber die «Elftal» am oberen Ende des Klassements: Der Gruppenfavorit schlug im Nachholspiel Gibraltar klar mit 7:0. Da dies allerdings der letzte Einsatz der Niederländer im 2021 war, hat die Schweiz am Dienstagabend in Newport die Chance, mit einem Sieg über Wales die Tabellenführung zurückzuerobern und als Leader zu überwintern.

Legende: Ob sie auch nach dem Auswärtsspiel in Wales lachen können? Die Schweizer U21-Nati. Keystone

Mit 13 Punkten aus 5 Spielen dürfen die Schweizer mit breiter Brust nach Wales reisen, wo sie beim Drittplatzierten (7 Punkte) antreten. Mit einem Sieg könnte die Nachwuchs-Auswahl ein Jahr, das vor allem aufgrund der verpatzten EM in Erinnerung bleiben wird, versöhnlich abschliessen.