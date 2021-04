Dank einem frühen Blitz-Doppelschlag gewinnen die Dänen an der U21-EM gegen Russland. Auch Frankreich ist siegreich.

Spiele des Tages an der U21-EM

Tabellenführer Dänemark hat in der Gruppe C der U21-EM die Weichen früh auf Viertelfinal gestellt: Im abschliessenden Gruppenspiel gegen Russland trafen Jacob Bruun Larsen (10.) und Anders Dreyer (11.) innert 88 Sekunden. Die Russen zeigten sich in der Folge bemüht, blieben aber vor allem im Abschluss zu ungenau. Der eingewechselte Carlo Holse traf kurz vor Schluss zum 3:0 Endstand.

Frankreich qualifiziert sich hinter den Dänen ebenfalls für die nächste Runde. Der Turnierfavorit besiegte das noch punktelose Island mit 2:0. Captain Mattéo Guendouzi eröffnete das Skore nach einer Viertelstunde, noch vor der Pause traf Odsonne Édouard mit einem feinen Heber aus spitzem Winkel zur Entscheidung.