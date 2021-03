Gruppe A: Deutschland und Niederlande im Viertelfinal

Deutschland - Rumänien 0:0

Deutschland hat den Einzug in die Viertelfinals, die Ende Mai und Anfang Juni ausgetragen werden, geschafft. Den Deutschen reichte im abschliessenden Gruppenspiel gegen Rumänien ein 0:0 fürs Weiterkommen. Für den grössten Aufreger sorgte Deutschlands Lukas Nmecha mit einem verschossenen Elfmeter in der 72. Minute. Mit einem Sieg und 2 Unentschieden konnte die U21-Equipe aber nicht brillieren und musste Rang 1 noch an die Niederlande abtreten. Ein Tor hätte Rumänien zum Viertelfinal-Einzug gereicht. So aber endete für die Rumänen die Endrunde – trotz gleicher Punktzahl wie die Deutschen und die Niederlande.

Niederlande - Ungarn 6:1

Dank dem klaren Erfolg über den Co-Gastgeber haben sich die Niederlande nach den beiden Unentschieden gegen Rumänien und Deutschland doch noch für die K.o.-Phase qualifiziert. Nach 58 Minuten hatte «Oranje» vorentscheidend 3:0 in Front gelegen. Für Ungarn war schon vor dem letzten Gruppenspiel klar gewesen, dass das Erreichen der Viertelfinals nicht mehr möglich sein wird.

Gruppe B: Spanien und Italien souverän

Spanien - Tschechien 2:0

Titelverteidiger Spanien hat das Viertelfinal erreicht. Die Spanier gewannen zum Abschluss der Gruppenphase 2:0 gegen Tschechien und bleiben seit Juni 2019 in 18 Begegnungen in Folge ungeschlagen. In Celje wurden die Spanier, die vor zwei Jahren das Endspiel gegen Deutschland mit 2:1 gewonnen hatten, erst durch einen späten Doppelpack von Dani Gomez (69./78.) erlöst.

Italien - Slowenien 4:0

Der fünfmalige Titelträger Italien feierte beim 4:0 gegen Slowenien den ersten Sieg und verhinderte das drohende Aus. In Maribor trafen Giulio Maggiore (10.), Giacomo Raspadori (19.) und zweimal Patrick Cutrone (25., Foulelfmeter/50.) für die «Azzurrini», die 2019 bei der Heim-EM noch in der Gruppenphase gescheitert waren. Cutrone vergab zudem einen weiteren Foulelfmeter (45.). In der 82. Minute sah Riccardo Marchizza Gelb-Rot – es war Italiens fünfter Platzverweis im dritten Spiel.