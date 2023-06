Legende: Verzweiflung pur Die Deutschen können auch das 2. Gruppenspiel nicht für sich entscheiden. IMAGO / Beautiful Sports

Die Engländer qualifizieren sich an der U21-EM in Georgien und Rumänien für den Viertelfinal.

Die «Young Lions» gewinnen gegen Israel mit 2:0.

Für Deutschland gibt es die nächste Enttäuschung. Gegen Tschechien verliert die DFB-Elf mit 1:2.

Gruppe C: England schwimmt oben aus, Deutschland taucht

England – Israel 2:0

Die Engländer stehen an der U21-EM im Viertelfinal. Gegen Israel feierten die «Young Lions» einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Bereits nach 15 Minuten war die Elf von Lee Carsley durch Anthony Gordon in Führung gegangen. Morgan Gibbs-White lupfte den Ball butterweich auf den Kopf von Gordon, welcher ohne Probleme einnickte. Für das 2:0 war Arsenal-Youngster Emile Smith Rowe zuständig. Der Mittelfeldspieler erhielt an der Strafraumgrenze den Ball und schloss mit einem satten Schuss ab. Für die Israelis ist der Traum vom Viertelfinal aber noch nicht geplatzt. Im Entscheidungsspiel gegen Tschechien benötigen sie aber einen Sieg.

Tschechien – Deutschland 2:1

Titelverteidiger Deutschland kommt weiterhin nicht auf Touren. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Israel setzte es im 2. Gruppenspiel gegen Tschechien gar eine Niederlage ab. Zwar konnte die DFB-Elf in der 70. Minute durch Angelo Stiller den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielen. Der Lucky-Punch gelang dann aber den Tschechen in der 87. Minute: Nach einer Ecke landete der Ball vor den Füssen von Martin Vitik. Dieser drosch das Leder in Richtung des deutschen Tores, wo Verteidiger Henning Matriciani auf der Linie nicht mehr klären konnte. Die Deutschen sind nun auf Schützenhilfe angewiesen. Im letzten Spiel müssen sie gegen England gewinnen und gleichzeitig auf einen Sieg von Israel hoffen. Im Fernduell entscheidet dann, wer das bessere Torverhältnis hat.

