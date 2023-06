Legende: Start nach Mass Georgiens Saba Sazonov jubelt über seinen Treffer. Keystone/EPA/DAVID MDZINARISHVILI

Georgien startet in der Gruppe A mit einem Sieg gegen Portugal in die U21-EM im eigenen Land.

Keinen Sieger gibt es an den Titelkämpfen in Rumänien und Georgien zwischen Belgien und den Niederlanden.

In der Gruppe B feiern Spanien und die Ukraine Auftaktsiege.

Gruppe A: Georgien mit Coup

Georgien – Portugal 2:0

Für den Co-Gastgeber hat die EM perfekt begonnen. Gegen einen der Mitfavoriten fuhr Georgien in der Hauptstadt Tiflis überraschend drei Punkte ein. Die Tore fielen innert 8 Minuten vor der Pause durch Giorgi Gagua und Saba Sazonov. Portugals Francisco Conceicao, der bei Ajax Amsterdam spielt, vergab die grösste Chance auf den Anschlusstreffer, er traf nur die Latte. Nach einer Notbremse von Tomas Araujo agierten die Lusitanier ab der 76. Minute zudem nur noch zu zehnt.

Belgien – Niederlande 0:0

Das «Derby der Lage Landen» wurde den hohen Erwartungen nicht gerecht. Kenneth Taylor verpasste die frühe Führung für die Niederlande in der 8. Minute. Sein Schuss prallte vom Pfosten zurück ins Feld. Taylor war es auch, der in der 64. Minute für Basels Wouter Burger seinen Platz räumte. Auf der anderen Seite hatten Michel-Ange Balikwisha und Lois Openda, der zuletzt auch in Belgiens A-Nati aufgelaufen war, die besten Chancen auf einen Treffer.

Gruppe B: Kashchuk stiehlt Mudryk die Show

Ukraine – Kroatien 2:0

Dank Matchwinner Oleksiy Kashchuk sind die ersten drei Punkte der Ukraine an der Endrunde im Trockenen. In Bukarest erzielte der Stürmer den ersten Treffer gegen Kroatien in der 19. Minute selbst und legte kurz nach der Pause auch das zweite Tor auf. Danylo Sikan vollendete in der 48. Minute. Michailo Mudryk, der eigentliche Starspieler des ukrainischen Teams in Diensten Chelseas, konnte dagegen mit keinem Skorerpunkt glänzen. Ex-FCZ-Spieler Bohdan Viunnyk kam zu einem 19-minütigen Teileinsatz.

Rumänien – Spanien 0:3

Spanien dominierte die Partie nach Belieben und kam gegen den anderen EM-Gastgeber zu knapp 80 Prozent Ballbesitz. Den Bann brachen die Iberer erst nach der Pause. Alex Baena, Juan Miranda und Sergio Gomez erzielten die Treffer beim klaren Erfolg.

