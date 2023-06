Mitfavorit Deutschland ist an der U21-EM bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Die DFB-Auswahl verliert das letzte Gruppenspiel gegen England mit 0:2.

Dank dem Sieg gegen Tschechien steht neben England auch Israel im Viertelfinal.

Gruppe C: Deutschland verabschiedet sich von der EM

England – Deutschland 2:0

Schluss, aus, vorbei! Die Mission Titelverteidigung der Deutschen ist gescheitert. An der U21-EM blieben die Deutschen auch in ihrem letzten Gruppenspiel sieglos und unterlagen England mit 0:2. Die Partie war schon nach der Startphase entschieden gewesen. Cameron Archer (4.) und Harvey Elliott (21.) brachten die Engländer schon früh auf die Siegerstrasse. Danach verwaltete die Mannschaft von Trainer Lee Carsley den Vorsprung souverän. Die Niederlage ist gleich mehrfach schmerzlich: Die Deutschen reisen mit nur einem Punkt vom Turnier ab und qualifizieren sich durch die Niederlage nicht für die olympischen Spiele 2024 in Paris. Dazu kommt, dass durch den knappen Sieg der Israeli die Deutschen mit drei Punkten sogar weitergekommen wären. Im Viertelfinal wartet Portugal auf die «Young Lions».

Israel – Tschechien 1:0

Von der Niederlage Deutschlands profitiert Israel. Die Überraschung der Gruppe C gewann das Spiel gegen Tschechien mit 1:0 und schnappte sich den wichtigen zweiten Platz. In einer faden Partie hatten beide Mannschaften nicht richtig zu ihrem Spiel gefunden. Die Israeli sicherten sich in der zweiten Hälfte dann mehr Spielanteile. So war es nicht erstaunlich, dass in der 82. Minute der vielumjubelte Siegtreffer fiel. Omri Gandelman stieg nach einer Flanke von Oscar Gloukh am höchsten und köpfelte den Ball in die Maschen. Im Viertelfinal treffen die Israeli mit Georgien auf die andere Überraschung des Turniers.