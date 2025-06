Legende: Erzielte sein bereits sechstes Turniertor Deutschlands Nick Woltemade. imago images/DeFodi Images

Zum dritten Mal in Folge wird der U21-Europameister Deutschland oder England heissen. Die DFB-Elf setzte sich in Kosice mit 3:0 gegen Frankreich durch.

Erneut entscheidenden Anteil am Sieg hatte Deutschlands Stürmer Nick Woltemade. Nach dem Führungstor von Sturmpartner Nelson Weiper (8.) erhöhte Woltemade nur sechs Minuten später mit seinem sechsten Treffer des Turniers die Führung.

Danach hielt der Freiburger Goalie Noah Atubolu mit einigen starken Paraden nach der Pause den Sieg fest, ehe Brajan Gruda in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand traf.

Nun wartet der Titelverteidiger

Gegner im Endspiel am Samstagabend ist England. Beim 2:1-Sieg gegen die Niederlande konnte sich der Titelverteidiger in Bratislava auf Harvey Elliott verlassen. Der 22-jährige Offensivspieler vom englischen Meister Liverpool traf doppelt. Elliott brachte die Engländer in der 62. Minute in Führung und erzielte nach dem Ausgleich der Niederländer durch den eingewechselten Noah Ohio (72.) vier Minuten vor dem Ende auch den 2:1-Siegtreffer.

Resultate