An der U21-EM in der Slowakei bodigt England die Spanier mit 3:1 und trifft im Halbfinal nun auf die Niederlande.

U21-EURO in der Slowakei

Legende: Jubel auf der einen, Ernüchterung auf der anderen Seite England hat mit Spanien einen grossen Brocken aus dem Weg geräumt. Keystone/AP Photo/Petr David Josek

Die ersten zwei Halbfinalisten an der U21-EM in der Slowakei heissen England und Niederlande. Die Briten gewannen das Viertelfinal-Duell mit Spanien in Trnava mit 3:1. Die entscheidende Differenz schafften die Engländer mit einem Doppelschlag durch James McAtee (10.) und Harvey Elliott (15.).

Zwar kamen die Spanier dank eines verwandelten Penaltys von Javi Guerra (39.) auf 1:2 heran, nach dem Seitenwechsel fehlte den Iberern aber die nötige Durchschlagskraft. Tief in der Nachspielzeit sorgte Elliot Anderson für die endgültige Entscheidung zugunsten des Titelverteidigers.

Portugal verspielt beste Ausganslage

Im Halbfinal bekommt es England am Mittwoch mit den Niederlanden zu tun. «Oranje» trotzte im Viertelfinal gegen Portugal allen Widrigkeiten und setzte sich mit 1:0 durch. Nach einem frühen Platzverweis gegen Ruben van Bommel (21.) musste die «Elftal» lange in Unterzahl agieren.

Nach einer halben Stunde scheiterte Portugals Geovany Quenda vom Penaltypunkt. Und so war es in der 84. Minute Ernest Poku, der die Niederländer ins Glück schoss.

