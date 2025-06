U21-EURO in der Slowakei

Legende: Schrei der Erlösung Bei Siegtorschütze Merlin Röhl und seinen Teamkollegen. imago images/DeFodi Images

Deutschland wähnte sich bereits im Halbfinal der U21-EM in der Slowakei, als Giuseppe Ambrosino in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Freistoss traumhaft zum 2:2-Ausgleich im Tor versenkte und damit in extremis eine Verlängerung erzwang.

Zu diesem Zeitpunkt war die «Squadra Azzurra» nach 2 gelb-roten Karten gegen Ex-FCZ-Spieler Wilfried Gnonto (80.) und Luganos Mattia Zanotti (90.) nur noch zu neunt auf dem Feld gestanden.

Trotz doppelter numerischer Unterzahl kämpften die Italiener auch in der Verlängerung aufopferungsvoll, in der 117. Minute sorgte Joker Merlin Röhl mit einem Weitschuss in die nahe Ecke doch noch für den Halbfinal-Einzug der DFB-Elf.

Frankreich dank spätem Doppelschlag weiter

In diesem kommt es zum Duell mit Frankreich, das sich in Presov gegen Dänemark mit 3:2 durchsetzte.

Die Skandinavier waren zweimal in Führung gegangen (18./49.), die Franzosen vermochten aber jeweils zurückzuschlagen (44./84.). Nur eine Minute nach dem 2:2-Ausgleich brach Tottenham-Spieler Mathys Tel den Dänen mit seinem Tor das Genick.

Resultate