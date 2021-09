Am Dienstag kommt es im Victoria-Stadion zur Reprise zwischen Gibraltar und der Schweiz. Live zu sehen bei SRF.

U21 in der EM-Qualifikation

Nach dem 4:0-Sieg am letzten Freitag zum Start in die Qualifikation zur EM 2023 trifft die Auswahl von Coach Mauro Lustrinelli erneut auf Gibraltar. «Wir wissen, dass wir besser sind. Dennoch erwarte ich ein schwierigeres Spiel als in Sitten», sagt der Tessiner.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen Gibraltar und der Schweiz am Dienstag ab 17:50 Uhr im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Dennoch sind 3 Punkte fix eingeplant, ist der Gegner doch nominell viel schwächer einzustufen. Die Schweiz will mit dem Punktemaximum ins Spitzenspiel gegen die Niederlande steigen. Dieses findet am 8. Oktober im Stade de la Tuilière in Lausanne statt.