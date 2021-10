Für das Team von Mauro Lustrinelli geht die «Mission 21» am Dienstag mit dem Auswärtsspiel gegen Bulgarien weiter.

Das «Spiel um Platz 2» in Sofia

Der Flieger der Schweizer U21-Nati hob am Sonntag in Genf fast zeitgleich mit demjenigen der «Grossen» ab. Die Destination hiess aber nicht Vilnius, sondern Sofia. Dort trifft das Team von Mauro Lustrinelli im 4. Spiel der EM-Qualifikation am späten Dienstagnachmittag auf Bulgarien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Auswärtsspiel der U21-Nati gegen Bulgarien am Dienstag ab 16:50 Uhr im kommentierten Livestream.

Das Selbstvertrauen eines Sieges hatte die U21-Nati nicht mit im Gepäck – gegen die Niederlande hiess es in Lausanne trotz 2:0-Führung am Ende 2:2. Trotzdem sprach Lustrinelli von einem «korrekten Resultat» gegen den Gruppenfavoriten – auch wenn die beiden Gegentore jeweils nach Eckbällen ärgerlich gewesen seien.

Gegen Bulgarien erwartet der Tessiner ein ausgeglichenes Spiel, bei dem kleine Details den Unterschied machen werden. Ein Sieg auswärts in Sofia dürfte im weiteren Verlauf der Kampagne wichtig sein. Für Lustrinelli ist das Spiel gegen die Bulgaren nichts weniger als «das Spiel um Platz 2».