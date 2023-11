Legende: Wollen die «Mission 21» erfolgreich fortsetzen Nikolas Muci, Fabian Rieder und Franck Surdez. Freshfocus/Pascal Muller

Zwei Siege und ein Unentschieden, so lautet die Bilanz der U21-Nati nach drei Spieltagen. Die Schweizer Nachwuchs-Auswahl ist in der EM-Qualifikation auf Kurs. Allerdings war der Punktverlust im letzten Spiel gegen Armenien ärgerlich. Das Team von Sascha Stauch hatte die Partie in Jerewan über weite Strecken dominiert, musste sich am Ende aber mit einem 0:0 begnügen.

Im Rückspiel auf der Maladière soll das anders sein. Auch dank den eigenen Fans im Rücken. Für das Spiel gegen Armenien wurden bereits mehr als 4500 Tickets verkauft.

Heimspiel für zwei Xamaxiens

Zu einem richtigen Heimauftritt werden die beiden Spiele in Neuenburg für Franck Surdez und Zachary Athekame. Die beiden Xamax-Spieler kennen das Stade de la Maladière wie die eigene Hosentasche.

Und zumindest Offensivspieler Surdez hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass er weiss, wo der Kasten steht. Für Xamax hat er in der Meisterschaft schon 5 Mal getroffen. In der EM-Quali wartet der Linksaussen noch auf einen Torerfolg. Bisher trat er erst als Vorbereiter in Erscheinung.