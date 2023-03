Legende: Richten den Fokus auf die EURO im Sommer Dan Ndoye (Mitte) und seine U21-Teamkollegen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Für die Schweizer U21 beginnt das Länderspiel-Jahr am Freitagabend mit einem Testspiel gegen Spanien. Die Mannschaft von Patrick Rahmen weilt seit Montag in Almeria, wo am Freitagabend die Partie gegen die Nummer 1 des Uefa-U21-Rankings ansteht. Am Dienstag spielt die Nati in Basel gegen Israel.

Für die Spieler bedeuten die beiden Partien zwei Chancen, sich für die EURO im Sommer aufzudrängen. Umso mehr, weil es im Team zu Umbrüchen gekommen ist. Mit Fabian Rieder und Zeki Amdouni sind zwei Leistungsträger – zumindest vorübergehend – nicht mehr dabei. Sie wurden für die A-Nati nominiert.

Neben den Rückkehrern Dan Ndoye und Julian von Moos, die im September beim Debüt von Rahmen nicht dabei waren, bekommen Aurèle Amenda (YB), Alvyn Sanches (Lausanne-Sport), Nicky Beloko und Pascal Loretz (beide Luzern) die Gelegenheit, sich zu zeigen.

Nach den beiden Testspielen geht es ab Juni Schlag auf Schlag: Am 7. Juni startet in Basel die 1. Phase des Pre-Camps. Das erste Gruppenspiel an der EURO steigt am 22. Juni gegen Norwegen.

