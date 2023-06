Legende: Torschützen unter sich Dan Ndoye (links) freut sich mit Kastriot Imeri über dessen Siegtreffer. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

So durchschnittlich die Leistung der Schweizer U21-Nati in ihrem EM-Auftaktspiel gegen Norwegen war, so durchschnittlich wurden die Spieler von den SRF-Usern bewertet. In unserem Rating, an dem knapp 4000 Personen teilnahmen, kamen sämtliche Akteure auf eine Benotung zwischen 3 und 4 Sternen (von 5 möglichen).

Am besten gefiel den Usern der Auftritt der beiden Torschützen Dan Ndoye und Kastriot Imeri sowie von Mittelfeldspieler Fabian Rieder. Dieses Trio wurde mit 4 Sternen benotet.

U21: Das Rating gegen Norwegen Amir Saipi 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Lewin Blum 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Leonidas Stergiou 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Marco Burch 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Becir Omeragic 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Dan Ndoye 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Simon Sohm 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Ardon Jashari 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Kastriot Imeri 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Filip Stojilkovic 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Zeki Amdouni 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Fabian Rieder 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne