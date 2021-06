Legende: Steht im EM-Halbfinal Die U21 von Portugal. imago images

Portugal schlägt Italien im Viertelfinal der U21-EM in Ljubljana 5:3 nach Verlängerung und trifft im Halbfinal auf Spanien (2:1 n.V. gegen Kroatien).

Im 2. Halbfinal messen sich die Niederlande (2:1 gegen Frankreich) mit Deutschland (6:5 n.P. gegen Dänemark).

Die Halbfinals finden am kommenden Donnerstag um 18:00 und 21:00 Uhr statt (live in der SRF Sport App).

Portugal - Italien 5:3 n.V.: Portugal hat seine Siegesserie an der U21-EM auch im Viertelfinal gegen Italien fortgeführt. Die Portugiesen, die in der Schweizer Gruppe alle 3 Spiele für sich entschieden hatten, schlugen Italien in Ljubljana 5:3 nach Verlängerung. Die Zusatzschlaufe war nötig geworden, weil Italien in der Person von Patrick Cutrone kurz vor Schluss der Ausgleich zum 3:3 gelungen war. Den entscheidenden Treffer für Portugal erzielte Jota in der 109. Minute. 10 Minuten später machte Francisco Conceicao alles klar.

Deutschland - Dänemark 6:5 n.P. (2:2): Deutschland war gegen Dänemark in Rückstand geraten, rettete sich aber dank eines Tores von Lukas Nmecha in der 88. Minute noch in die Verlängerung. Dort gingen die Deutschen durch Jonathan Burkhardt in Führung. Doch auch Dänemark konnte reagieren und kam durch Victor Nelsson mittels Penalty zum Ausgleich. Im Penaltyschiessen stand es nach 12 Schützen 5:5, ehe der Däne Victor Bernth Kristansen seinen Versuch abgewehrt sah. Weil Paul Jaeckel anschliessend traf, steht Deutschland im Halbfinal.

Niederlande - Frankreich 2:1: Die U21-Nationalmannschaft der Niederlande steht dank einem Last-Minute-Treffer von Myron Boadu im Halbfinal. Der Alkmaar-Stürmer erzielte das Siegtor für die Niederlande gegen Frankreich in der letzten Minute der Nachspielzeit nach einem schnell ausgeführten Gegenstoss. Dayot Upamecano, der in der nächsten Saison das Trikot von Bayern München tragen wird, hatte die Franzosen in der 24. Minute per Kopf in Führung gebracht. 10 Minuten nach der Pause glich Boadu per Abstauber aus.

Spanien - Kroatien 2:1 n.V.: Spanien ist nur noch 2 Siege von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Der U21-Europameister von 2019 gewann den Viertelfinal gegen Kroatien im slowenischen Maribor 2:1 nach Verlängerung. Javi Puado, der die spanische Equipe schon 1:0 in Führung geschossen hatte, erzielte das goldene Tor in der 111. Minute. Kroatien hatte sich dank einem Treffer von Luka Ivanusec (90.+4) in die Verlängerung gerettet. Der Teamkollege von Nati-Spieler Mario Gavranovic bei Dinamo Zagreb verwertete einen streng gepfiffenen Penalty sicher.