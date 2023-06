An der U21-EM in Rumänien und Georgien wollen die Schweizer auch gegen Italien punkten. Sie wissen aber: Hierfür ist eine Steigerung nötig.

Hauptsache gewonnen – so lautete das Schweizer Fazit nach dem etwas glücklichen 2:1-Startsieg an der U21-EM gegen Norwegen. Die Nati hatte sich mit der Favoritenrolle schwer getan und ihr gewohntes Spiel nur selten aufziehen können.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die 2. EM-Partie der U21-Nati gegen die italienische Mannschaft zeigen wir Ihnen am Sonntag ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

In der 2. Partie gegen Italien wird die Rolle der Schützlinge von Patrick Rahmen eine andere sein. Denn die «Azzurri» sind zusammen mit Frankreich der Gruppenfavorit – und stehen bereits gehörig unter Druck: Nach der unglücklichen 1:2-Auftaktniederlage gegen «Les Bleus» muss in Cluj (ROM) gegen die Schweiz ein Sieg her. Ansonsten dürfte es mit der Viertelfinal-Qualifikation schwierig werden.

Spielt Amdouni von Anfang an?

«Die Favoritenrolle hat uns im Norwegen-Spiel etwas gelähmt», schaut Rahmen auf Donnerstag zurück und fordert für Sonntagabend: «Wir müssen physisch zulegen und aggressiver sein. Auch in der Zweikampfstatistik müssen wir uns steigern, die war gegen Norwegen nicht gut.»

03:33 Video Rahmen: «Wir müssen physisch zulegen» Aus Sport-Clip vom 24.06.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 33 Sekunden.

Punkto Aufstellung wollte der Trainer die Karten noch nicht offenlegen. Er liess aber durchblicken, dass es zu einem Wechsel in der Offensive kommen könnte. «Wir haben ein breites Kader. Zeki Amdouni konnte beispielsweise die letzten Tage nutzen, um Kraft zu tanken. Er ist zu einer Option geworden», so Rahmen. Amdouni, der am Montag zweimal für die A-Nati getroffen hatte, wurde gegen Norwegen erst nach einer Stunde eingewechselt. Auch Amdounis FCB-Teamkollege Darian Males sei einsatzfähig und eine Variante (gegen Norwegen kam Males erst in der 91. Minute aufs Feld).

Sohm: «Wollen eine Reaktion zeigen»

Simon Sohm stand gegen Norwegen über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Auch der Parma-Söldner fordert eine Leistungssteigerung: «Wir müssen viel verbessern. Das Beste am Donnerstag war das Resultat. Gegen Italien wollen wir eine Reaktion zeigen.»

01:22 Video Sohm: «Müssen aggressiv dagegenhalten und mutig spielen» Aus Sport-Clip vom 24.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Das Rezept gegen die Italiener fasst Sohm so zusammen: «Wir müssen die Zweikämpfe gewinnen, aggressiv dagegenhalten und mutig spielen.» Mit einem Punktgewinn könnte die Nati die «Squadra Azzurra» entscheidend zurückbinden und würde der Viertelfinal-Quali schon nahe kommen.