Der Stürmer ist die grosse Hoffnung in der Offensive der Schweizer Nati. Seine jüngste Entwicklung verheisst Gutes.

1. Nati-Training in Baku

Der Countdown läuft: Nur noch 4 Tage, dann beginnt das EURO-Abenteuer für die Schweizer Nationalmannschaft mit dem Auftaktspiel gegen Wales in Baku endlich.

Am Montag ist die Nati nach Aserbaidschan gereist. Am Dienstag hat sie bereits ein erstes Training absolviert. Die Stimmung bei den Spielern ist bestens. Sie fühlen sich pudelwohl. «Das Wetter ist gut. Es ist schön warm, nicht regnerisch wie in der Schweiz», sagt Haris Seferovic. «Wir haben gut trainiert und sind zufrieden.»

Düstere Bilanz bei Endrunden

Auf Seferovic, der in Portugals höchster Liga die Torjägerkrone knapp verpasst hat, ruhen auch heuer viele Hoffnungen in der Offensive. In der Vergangenheit vermochte der 29-Jährige bei Grossanlässen (WM und EM) mit nur einem Tor aus 11 Spielen nicht wirklich zu überzeugen.

Wenn ich verschiesse, dann verschiesse ich halt. Die nächste Chance kommt – und die verwerte ich dann.

Dem ist sich Seferovic bewusst: «Ich muss meine Chancen besser nutzen, das ist klar.» Die Zeichen, dass sich sein Knoten bei der EM endlich lösen könnte, stehen gut.

Seferovic hat nämlich nicht nur eine beeindruckende Saison mit Benfica Lissabon hinter sich (22 Tore in der Meisterschaft), sondern sich auch mental weiterentwickelt.

Wie weit kommt die Schweiz? Europameister Europameister % Final Final % Halbfinal Halbfinal % Viertelfinal Viertelfinal % Achtelfinal Achtelfinal % Out in der Vorrunde Out in der Vorrunde % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Kein Hadern mehr

«Früher habe ich mich über verpasste Möglichkeiten aufgeregt. Durch diese negativen Gedanken verlor ich die Konzentration.» Mittlerweile gehe er deutlich gelassener mit solchen Situationen um. «Wenn ich verschiesse, dann verschiesse ich halt. Die nächste Chance kommt – und die verwerte ich dann», so Seferovic selbstsicher.

Wie sich EURO-Debütant Ruben Vargas in der Mannschaft so eingelebt hat und wie er so schnell zu einer respektierten Figur im Team avancierte, erzählt er im Interview unten.