Am Abend vor dem Abschluss der EURO-Gruppenphase ist noch immer nicht klar, gegen wen die Schweiz im Achtelfinal ran muss. Hingegen gibt es eine klare Tendenz.

Achtelfinal an der EURO

Legende: Das Warten auf den Gegner Für Coach Vladimir Petkovic und seine Schützlinge gibt es nach wie vor mehrere Achtelfinal-Optionen. Keystone

Nach wie vor entscheidet sich erst am späten Mittwochabend nach dem Showdown im hochkarätigen Pool F, wie der Achtelfinal-Gegner der Mannschaft von Vladimir Petkovic effektiv heisst. Schon jetzt ist aber klar, dass die Chance gestiegen ist, dass es der Sieger der Gruppe F sein wird.

Denn Tschechien ist als einer der vier besten Gruppendritten definitiv durch. Aus diesem Grund müssten nun die Dritten der Gruppen E und F aus dem EM-Turnier ausscheiden (und stattdessen die Ukraine und Finnland weiterkommen), damit die Schweiz doch noch am Sonntag in Sevilla auf Belgien treffen würde.

Welchen Achtelfinal-Gegner wünschen Sie sich für die Nati? Belgien Frankreich Deutschland Portugal

Ist dies nicht der Fall und nehmen die Resultate den erwartbaren realistischen Verlauf, wartet auf die SFV-Auswahl effektiv ein Hammer-Gegner, nämlich der Beste aus dem Pool F: also der amtierende Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal oder Deutschland. Dieses Duell würde am Montag um 21 Uhr in Bukarest steigen.