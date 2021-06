Wir stellen Ihnen die 6 Gruppen der EURO 2020 genauer vor.

In der Gruppe A kämpfen die Schweiz , Italien , Wales und die Türkei um das Achtelfinal-Ticket.

Die Ausgangslage: Italien als Favorit, Schweiz hofft

Die Gruppe A hat es in sich. In keiner anderen sind alle Teams innerhalb der Top 30 des Fifa-Rankings klassiert. Gestützt auf diese Zahlen ist die Türkei (Fifa-Rang 29) in der Gruppe als Aussenseiter zu deklarieren. Allerdings holte sie gegen Frankreich in der EM-Quali satte 4 Punkte. Wales (Fifa-Rang 17) stiess an der letzten EM bis in den Halbfinal vor. Dies zeigt auf, wie schwierig die Ausgangslage für die Schweiz (Fifa-Rang 13) ist.

Am tiefsten hängen die Trauben für Italien. Die auch als EM-Favorit oft genannte «Squadra Azzurra» ist von der sportlichen Qualität her über die anderen Teams zu stellen. Seit mittlerweile 26 Spielen hat sie nicht mehr verloren. Und: Die Italiener geniessen für die Spiele Heimvorteil und müssen nicht reisen. 16'000 Tifosi werden sie im Stadio Olimpico in Rom anfeuern.

Im Fokus: Power bei Italien, Fragezeichen bei Bale

Bei den Italienern stimmt derzeit die Mischung: Spieler wie Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini oder Alessandro Florenzi bringen viel (Turnier-)Erfahrung mit. Andere wie Gianluigi Donnarumma, Federico Chiesa oder Nicolò Barella stehen für die neue Welle.

Den wohl grössten Namen in der Gruppe trägt ein Waliser: Gareth Bale. Die Frage ist, wie sehr der Offensivspieler nach seiner Ausmusterung bei Real Madrid und der Leihe bei Tottenham das Spiel der Briten tragen und prägen kann. Es gibt gar Gerüchte, dass der 32-Jährige seine Karriere nach der EM beenden soll.

Legende: Kann er Wales wie 2016 zu Höhenflügen führen? Gareth Bale. imago images

Die Trainer

Vladimir Petkovic (SUI/seit 2014): War von 2008 bis 2011 Trainer der Young Boys. Nach seinem Engagement bei Lazio Rom heuerte er bei der Schweizer Nati an und steuert mit ihr nach der EM 2016 und der WM 2018 den 3. Grossanlass an.

War von 2008 bis 2011 Trainer der Young Boys. Nach seinem Engagement bei Lazio Rom heuerte er bei der Schweizer Nati an und steuert mit ihr nach der EM 2016 und der WM 2018 den 3. Grossanlass an. Roberto Mancini (ITA/seit 2018): Wie Petkovic war auch Mancini Trainer von Lazio Rom. Aber nicht nur: Auch Manchester City, Inter Mailand und Galatasaray waren bereits unter seinen Fittichen. 2018 stiess er zur italienischen Nationalmannschaft.

Wie Petkovic war auch Mancini Trainer von Lazio Rom. Aber nicht nur: Auch Manchester City, Inter Mailand und Galatasaray waren bereits unter seinen Fittichen. 2018 stiess er zur italienischen Nationalmannschaft. Senol Günes (TUR/seit 2019): Der 69-Jährige war bereits von 2000 bis 2004 Trainer der türkischen Nationalmannschaft – und führte das Team 2002 sensationell in den WM-Halbfinal.

Der 69-Jährige war bereits von 2000 bis 2004 Trainer der türkischen Nationalmannschaft – und führte das Team 2002 sensationell in den WM-Halbfinal. Ryan Giggs (WAL/seit 2018) bzw. Robert Page: Giggs, der mit Manchester United als Spieler sagenhafte 13 Mal den Meisterpokal holen konnte, fehlt bei Wales an der Seitenlinie; gegen ihn läuft ein Verfahren. Stattdessen wird Robert Page das Team führen.

Die Spiele der Gruppe A Anpfiff

Partie

Ort 11.02.2021, 21 Uhr

Türkei - Italien

Rom 12.06.2021, 15 Uhr

Wales - Schweiz

Baku 16.06.2021, 18 Uhr

Türkei - Wales

Baku 16.06.2021, 21 Uhr

Italien - Schweiz

Rom 20.06.2021, 18 Uhr

Schweiz - Türkei

Baku 20.06.2021, 18 Uhr

Italien - Wales

Rom

Sonstiges

Die Schweiz könnte zum Reisemeister werden. Erreichen die Eidgenossen Platz 2 in der Gruppenphase, müssten sie bis zum Finale satte 17'484 Kilometer zurücklegen.

Die Eidgenossen scheiterten an den letzten grossen Turnier dreimal in Serie im Achtelfinal. Ob in diesem Jahr endlich der grosse Coup gelingt?

Yann Sommer zumindest hat vorgesorgt: «Ich habe so gepackt, dass ich auch im Final noch frische Unterwäsche habe.»