Treffen der Superstars: Wer jubelt in der «Hammergruppe»?

Legende: Ein Favorit, der gefordert wird Ob sich Frankreich auf die Gruppenspiele mit Deutschland, Portugal und Ungarn freut? Keystone

Wir stellen Ihnen die 6 Gruppen der EURO 2020 genauer vor.

Die Gruppe F ist mit dem Weltmeister von 2018 ( Frankreich ), dem Weltmeister von 2014 ( Deutschland ) und dem Europameister von 2016 ( Portugal ) die «Hammergruppe» schlechthin.

Die Ausgangslage: Deutschland für einmal Aussenseiter

Deutschland hat schwierige Monate hinter sich: Der Machtkampf an der Verbandsspitze mit dem Nazi-Skandal und dem späteren Abgang von Präsident Fritz Keller, die Rücktritts-Ankündigung von Trainer Joachim Löw nach dem Turnier sowie die 0:6-Schmach gegen Spanien im letzten November in der Nations League und die 1:2-Blamage zuhause in der WM-Quali gegen Nordmazedonien.

Als Favorit auf den Gruppensieg und den EM-Titel wird bei den Buchmachern Frankreich gehandelt. Europameister Portugal ist mit Edeltechnikern wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Felix und Diogo Jota stärker einzustufen als beim Triumph vor 5 Jahren.

Im Fokus: Löw und Benzema

Löw bestreitet ein 7. und letztes grosses Turnier mit Deutschland. Kein Nationaltrainer in den 211 Fifa-Mitgliedsländern ist länger im Amt als der 61-Jährige (15 Jahre). Er ist über seinen Schatten gesprungen und hat die ausgemusterten Thomas Müller und Mats Hummels zurückgeholt. Kann er die Schmach von der WM 2018 (Vorrunden-Out als Gruppenletzter) vergessen machen?

Auch bei Frankreich ist ein prominenter Spieler ins Team zurückgekehrt. Karim Benzema wurde von Didier Deschamps erstmals seit 2015 ins Nationalteam berufen. Der Real-Star war vor 6 Jahren aufgrund eines Erpressungs-Skandals gegen Teamkollege Mathieu Valbuena verbannt worden.

Was sonst noch zu sagen ist

Sollte Deschamps mit Frankreich den Titel holen, wäre er der Einzige, der als Spieler und Trainer Welt- und Europameister geworden ist.

Eine deutsche Mannschaft hat sich zum 26. Mal nacheinander für die Endrunde einer EM oder WM qualifiziert. Der letzte «Aussetzer» war die EM 1968.

Mit Luganos Akos Kecskes verfügt das ungarische Nationalteam auch über einen Touch Super League.

Die Spiele der Gruppe F Anpfiff Partie Ort 15.06.2021, 18 Uhr Ungarn - Portugal Budapest 15.06.2021, 21 Uhr Frankreich - Deutschland München 19.06.2021, 15 Uhr Ungarn - Frankreich Budapest 19.06.2021, 18 Uhr Portugal - Deutschland München 23.06.2021, 21 Uhr Portugal - Frankreich Budapest 23.06.2021, 21 Uhr Deutschland - Ungarn München

Die Trainer

Didier Deschamps (FRA/seit 2012): Neben Mario Zagallo und Franz Beckenbauer ist er der Einzige, der als Spieler (1998) und Trainer (2018) Weltmeister wurde. Kein französischer Nationaltrainer vor ihm war länger im Amt.

Neben Mario Zagallo und Franz Beckenbauer ist er der Einzige, der als Spieler (1998) und Trainer (2018) Weltmeister wurde. Kein französischer Nationaltrainer vor ihm war länger im Amt. Joachim Löw (GER/seit 2006): Er führte Deutschland zum WM-Titel 2014 und tritt nach der EURO zurück. Nachfolger wird sein früherer Assistent Hansi Flick.

Er führte Deutschland zum WM-Titel 2014 und tritt nach der EURO zurück. Nachfolger wird sein früherer Assistent Hansi Flick. Fernando Santos (POR/seit 2014): Von 2010 bis 2014 war er Nationaltrainer von Griechenland. Er führte Portugal zum EM-Titel und zum Sieg in der Nations League (2019).

Von 2010 bis 2014 war er Nationaltrainer von Griechenland. Er führte Portugal zum EM-Titel und zum Sieg in der Nations League (2019). Marco Rossi (HUN/seit 2018): Der Italiener war vor der Amtsübernahme bereits 5 Jahre lang Trainer in Ungarn sowie ein Jahr in der Slowakei.

So geht's nach der Gruppenphase weiter

Der Sieger trifft im Achtelfinal auf den Drittplatzierten der Gruppe A, B oder C. Der Zweitklassierte trifft auf England, Kroatien, Tschechien oder Schottland (Sieger Gruppe D). Sollte auch das Team auf Rang 3 weiterkommen, träfe es auf den Sieger der Gruppe B oder C.