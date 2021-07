Das Drama um Christian Eriksen hat bei Kasper Hjulmand Erinnerungen an eine Tragödie in seiner Familie geweckt.

Legende: Machte mit seinem Team eine schwierige Zeit durch Kasper Hjulmand. Keystone/Archiv

Es waren Bilder, die um die Welt gingen: Das dänische Team rund um Coach Kasper Hjulmand bangte in der EURO-Partie gegen Finnland um Mitspieler Christian Eriksen, der nach einem Herzinfarkt auf dem Feld um sein Leben kämpfen musste.

Bei Hjulmand weckten die Bilder Erinnerungen an ein persönliches Drama. Er habe seinen Onkel auf dem Fussballfeld durch einen Herzinfarkt verloren, erzählte der 49-Jährige in einer Medienrunde vor dem EM-Halbfinal am Mittwoch gegen England. Ins Detail wollte Hjulmand nicht gehen.

Wie seine Spieler nahm auch der Trainer professionelle Hilfe in Anspruch, um die Geschehnisse rund um Eriksen zu verarbeiten. «Ich habe einen Psychologen gehabt, der mir geholfen hat. Aber die Leute, die mir vor allem helfen, sind in meinem Team. Wir sind eins», so Hjulmand.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den EM-Halbfinal zwischen England und Dänemark am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Nach dem Drama zu Beginn und dem emotionalen Weg durch das Turnier hoffen die Dänen nun auf den Finaleinzug. «Es wäre riesig für die Spieler, die Trainer, ganz Dänemark, die Fans, all die unglaublichen Unterstützer», sagte Hjulmand.