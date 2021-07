Am Montag schaffte die Schweiz im EM-Achtelfinal gegen Weltmeister Frankreich die Sensation. Am Freitag steht in St. Petersburg der Viertelfinal gegen Spanien auf dem Programm (18 Uhr live auf SRF).

In «Huggels Corner» spricht der SRF-Fussball-Experte über ...

... den Coup gegen Frankreich: «Ich habe mich unglaublich gefreut, wie die Schweiz aufgetreten ist. Leidenschaftlich, kämpferisch, mit einem guten Plan und einer unglaublichen Moral. Den Sieg gegen Frankreich darf man auskosten, aber nicht zu lange. Man muss sich sofort wieder auf das nächste Spiel fokussieren.»

«Ich habe mich unglaublich gefreut, wie die Schweiz aufgetreten ist. Leidenschaftlich, kämpferisch, mit einem guten Plan und einer unglaublichen Moral. Den Sieg gegen Frankreich darf man auskosten, aber nicht zu lange. Man muss sich sofort wieder auf das nächste Spiel fokussieren.» ... den Ausfall von Captain Granit Xhaka: «Der Ausfall wiegt sehr schwer. Er ist das Herz der Mannschaft. Jetzt rücken Denis Zakaria und Djibril Sow in den Fokus. Ich gehe davon aus, dass Coach Vladimir Petkovic Zakaria nominieren wird. Er hat viel Potenzial und ist sehr laufstark. Er spielt aber weniger strategisch als Xhaka. Ich hoffe, dass Remo Freuler die strategische Position einnimmt.»

... die Leistung von Haris Seferovic: «3 Tore in 4 Spielen – wie gut ist das denn? Er zeigt, dass er ein Top-Stürmer von internationalem Format ist. Er musste oft hartes Brot essen, aber bei Benfica Lissabon hat er sich sein nötiges Selbstvertrauen geholt. In dieser Form ist er nicht wegzudenken.»