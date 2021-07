Kein anderes Duell gab es an Europameisterschaften so oft wie Italien - Spanien. Wie geht es heute Dienstag aus?

In der 61-jährigen EM-Geschichte traf die «Squadra Azzurra» schon 6 Mal auf Spanien. Damit ist dieses Duell an Kontinentalmeisterschaften das am häufigsten ausgetragene. Alleine an den letzten drei Europameisterschaften gab es 4 Partien – verschiedenste Resultate kamen dabei vor.

Wer zieht in den Final ein? Italien Italien % Spanien Spanien % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Viertelfinal 2008: Vor 13 Jahren startete die «EM-Serie» zwischen Italien und Spanien (zuvor waren die beiden Teams zuletzt 1988 an einer EURO aufeinandergetroffen). In einem an Höhepunkten armen Viertelfinal (0:0 nach 120 Minuten) setzte sich Spanien 4:2 n.P. durch, weil Iker Casillas gegen Daniele de Rossi und Antonio di Natale zweimal parierte. Eine Woche später sicherte sich das Team von Trainer Luis Aragonés den 2. EM-Titel der Geschichte (nach 1964) im Final gegen Deutschland.

Vorrunde 2012: In Polen und der Ukraine kam es gleich zweimal zum Rencontre der Fussball-Schwergewichte. In der Gruppenphase trennten sich die beiden in Danzig zunächst 1:1 , weil Spanien ohne richtigen Stürmer antrat und sich gegen die massierte Abwehr Italiens schwertat. Beide Teams qualifizierten sich danach jedoch für die K.o.-Runde – und trafen am Ende im Final von Kiew ein zweites Mal aufeinander.

In Polen und der Ukraine kam es gleich zweimal zum Rencontre der Fussball-Schwergewichte. In der Gruppenphase trennten sich die beiden in Danzig zunächst , weil Spanien ohne richtigen Stürmer antrat und sich gegen die massierte Abwehr Italiens schwertat. Beide Teams qualifizierten sich danach jedoch für die K.o.-Runde – und trafen am Ende im Final von Kiew ein zweites Mal aufeinander. Final 2012: Angetrieben vom kongenialen Mittelfeld-Duo Xavi und Andres Iniesta, feierte die «Roja» einen letztlich lockeren 4:0-Sieg und verteidigte den Titel von 2008. Entscheidend war auch, dass Italien auf der Gegenseite ab der 61. Minute in Unterzahl spielen musste. Thiago Motta hatte sich verletzt, und das Wechselkontingent war bereits ausgeschöpft.

Achtelfinal 2016: Bei der EM in Frankreich musste der amtierende Europameister bereits nach dem Achtelfinal die Koffer packen. Gegen die überraschend offensiven Italiener blieb Spanien trotz spielerischer Überlegenheit im Abschluss ohne Fortune und unterlag 0:2. Italien scheiterte seinerseits eine Runde später im Penaltyschiessen an Deutschland.

Alle EM-Duelle zwischen Italien und Spanien Jahr, Phase

Resultat EM 1980, Gruppenspiel

Italien - Spanien 0:0

EM 1988, Gruppenspiel

Italien - Spanien 1:0

EM 2008, Viertelfinal

Spanien - Italien 4:2 n.P.

EM 2012, Gruppenspiel

Spanien - Italien 1:1

EM 2012, Final

Spanien - Italien 4:0

EM 2016, Achtelfinal

Italien - Spanien 2:0